Клуб «16 Тонн Арбат» вручил собственные премии Cup of Madness

Собственно, почему не сделать свою премию «16 Тонн Арбат», если уже много лет базовые «16 Тонн» проводят свою премию «Золотая Горгулья»? И довольно успешно. Филиал на Арбате приурочил ее к 3-летней годовщине заведения, и провел в довольно экстравагантной манере.

Лауреаты премии стали известны заранее, так что никакой интриги:

«Саботаж»,

The Beatlove,

«Синий цвет»,

«Ра»,

Sabu,

Charlie Garnet,

Влад Вата

Алена Минулина.

Никаких номинаций, просто список лауреатов, что вызвало некоторое недоумение у вручающих. И да, все лауреаты уже выступали в клубах системы «16 тонн» (что неудивительно вовсе).



Петр Налич

В принципе, многие из них уже известны, как кавер-группа The Beatlove и этно-поп певица Алена Минулина. Кто-то только что выстрелил, как Влад Вата. А кто-то совсем неизвестен, и это прекрасно — открывать новые имена. Тем более, что в качестве вручантов статуэток - Вячеслав Петкун, Петр Налич, Jukebox Trio, Александр Анатольевич, Иван Чебанов и другие заметные фигуры шоу-бизнеса.



Sabu

Для меня абсолютным открытием стала певица Sabu с песней «Моря». Нежнейший гитарный соул и невероятная органическая убедительность юной певицы. Ни одной нечистой ноты, хотя многие в этот вечер себе это позволяли. Самое очевидное сравнение - с певицей Эрикой Баду, но у Sabu все-таки собственный голос. И она владеет своим голосом, прекрасные неожиданные мелизмы, и при этом профессионально аккомпанирует себе на гитаре. Словом, одаренная и очень перспективная артистка. А как за нее топили профи из Jukebox Trio! Жаль, что лауреатам позволили спеть всего по одной песне.



The Beatlove

Идея вручать премии кавер-группам выглядит немного странновато, но почему нет. Если к The Beatlove, как официальной кавер-группе «Битлз» в России, никаких вопросов нет и быть не может, настолько все грамотно и профессионально, то к группе «Саботаж» их много. Они спели «Луч солнца золотого» в r’n’b-балладном духе. Это хорошо и свежо, но зачем ноты-то менять? Мелодия иногда становилась почти неузнаваемой. Автора стоит уважать, тем более аксакала Геннадия Гладкова. Да и версия «Ты не верь слезам», при той же свежести, варварски исковеркала мелодию Павла Есенина. Это скверно, на мой взгляд.

Особняком тут стоит группа «Ра», существующая с 2005 года, но так и не добившаяся на ниве поп-рока заметного успеха. Не очень понятно, почему. Крепкие песни по канонам жанра: упругий ритм, мелодичные припевы. На церемонии солист спел под гитару гимн «Привет всем шизанутым» со словами «Я шлю приветы всем, кто с приветом, от Казантипа до Тарханкута». Забавно, что я точно знаю, что в клубе в этот момент находилось сразу несколько таких людей «с приветом»…

Выступления иных лауреатов вызвали скорее недоумение. Charlie Garnet показала полное неумение петь при амбициях именно что петь, плюс россыпи абсолютно фальшивых нот. Дыхание не поставлено вовсе. Или группа «Синий цвет» - что это за стон, который песней зовется? С музыкой все еще хуже. К Алене Минулиной таких вопросов не возникло, конечно, - но для премий и церемоний надо выбирать куда более хитовые и бойкие песни, чем «Юннатов». Хотя песня весьма выразительна, и понятно, что вышла всего за несколько дней до церемонии. Влад Вата спел не «Маяк», но «Мед». Трогательная баллада, исповедальная, - вряд ли хит, но несомненно честная песня.



Алена Минулина

А теперь об экстравагантной манере ведения церемонии. В клубе «16 Тонн Арбат» есть собственный квиз «Большое Безумное Чаепитие» (откуда и название премии). Ее фишка — ведущий в роли Шляпника и некий крутящийся барабан в духе «Поля чудес» или казино. Разумной сути этой игры я так и не смог понять за несколько часов ее проведения, но кому-то нравится. Штука в том, что после выступления лауреатов заставляют сыграть в этот квиз. И это невероятно сбросило темп церемонии. Пока еще барабан докрутится… Это скучно и очень затянуто получилось. Лучше бы дали музыкантам сыграть еще по одной песне, право слово. Да и ведущий квизов, не слишком уверенно разбирающийся в музыке, - так себе выбор для музыкальной премии.

И еще одно замечание. Помимо статуэток, победителям выдавали вечный сертификат на скидку 20% в клубе «16 тонн». А потом… отбирали его. Потому что предлагали в этом квизе сыграть «суперигру», выиграть которую почти невозможно, а ставкой предлагался как раз тот сертификат. Это выглядело крайне некрасиво и неэтично. Да, ведущий поправился в конце, что в честь 3-летия клуба все отобранные сертификаты будут действительны, но большинства лауреатов уже не было в клубе…

В целом, премия Cup of Madness пока выглядит как вторая «Золотая Горгулья», только с проблемами позиционирования. Или квиз, или музыка.

А в финале целый сет из своих хитов сыграла группа «Танцы Минус», причем с невероятным качеством звука. Такой он, «16 Тонн Арбат».

Гуру КЕН