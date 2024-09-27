«Танцы минус» увидели, что «Дальше будет»

Новый альбом включает в себя и уже известные синглы «Фарфоровый шар»», «Тетрадь» и др., и совершенно новые композиции, - «Не рассказывай», «Косы», «Алтайка» и заглавная «Дальше будет».
«Мы писали альбом больше 2 лет. Сигналили его – выпустили на синглах 6 песен из 10. Четыре песни — абсолютно новые. И сам альбом, и все песни из него — впечатление от тех изменений, которые произошли в нашей жизни. Как если бы в наши сны проникала реальность — и наоборот. Вот такое ощущение выразилось в песнях», - говорит Вячеслав Петкун.
Концертная презентация диска состоится в московском клубе VK Stadium 29 ноября 2024 года. Пластинка стала двенадцатой полноформатной работой в дискографии коллектива.
Комменты