«Танцы минус» увидели, что «Дальше будет»

«Танцы минус» выпустили макси-сингл Группа «Танцы минус» выпустила макси-сингл «с5етель» и два клипа (смотреть клипы). Релиз осуществило «Первое музыкальное». В сингл вошли две песни – «Золотом» и «с5етель».

Клуб «16 Тонн Арбат» вручил собственные премии Cup of Madness У клуба «16 Тонн Арбат» появилась собственная музыкальная премия Cup of Madness, и прошло ее... Собственно, почему не сделать свою премию «16 Тонн Арбат», если уже много лет базовые «16 Тонн»...

«Танцы Минус» решили «Переверевеснеть» Группа «Танцы Минус» выпустила новый мини-альбом «Переверевеснеть» (слушать альбом). В релиз вошли четыре песни — «Тетрадь», «В огонь», «Кошкин дом» и уже знакомая поклонникам «...

«Танцы минус» выпустили «8» Группа «Танцы минус» выпустила первый за шесть лет новый альбом под названием «8» (слушать альбом). Это первый полноценный студийный альбом группы «Танцы минус» после альбома «Холодно» (2014). В...