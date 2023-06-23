«Танцы минус» выпустили макси-сингл

Собственно, почему не сделать свою премию «16 Тонн Арбат», если уже много лет базовые «16 Тонн» проводят свою премию «Золотая Горгулья»? И довольно успешно. Филиал на Арбате приурочил ее к 3-летней годовщине заведения, и провел в довольно экстравагантной манере.





Лауреаты премии стали известны заранее, так что никакой интриги:





«Саботаж»,



The Beatlove,



«Синий цвет»,

...