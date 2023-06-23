«Танцы минус» выпустили макси-сингл

Релиз осуществило «Первое музыкальное». В сингл вошли две песни – «Золотом» и «с5етель».
Одновременно были представлены клипы на эти композиции. Видео Анны Бычковой были сгенерированы искусственным интеллектом при помощи нейросетей.
Это первый релиз коллектива в новом составе — в декабре 2022 года скончался гитарист Антон Хабибулин, на его место пришёл Илья Шаповалов.
Ранее Вячеслав Петкун поделился, как теперь пишет новые песни:
«С возрастом я довольно сильно изменился, в том числе и в творческом смысле. Раньше я старался выдумывать песни, всегда убегал от географических названий и каких-то событий. Но сейчас все по-другому.Если пишу на заданную тему, то удивительно легко. И для меня это открытие. Сейчас, если я ставлю перед собой творческое техзадание, все становится очень просто».
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