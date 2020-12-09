«Танцы минус» выпустили клип памяти убитого силовиками в Белоруссии

11 ноября 2020 года вечером к дому Бондаренко приехали неизвестные в штатском и в масках (так называемые «тихари»), и начали срезать вывешенные местными жителями белые и красные ленты, символ сопротивления режиму Лукашенко. Роман Бондаренко узнал об этом в чате, вышел на улицу и сделал какое-то замечание людям в черном. По свидетельствам очевидцев, один из неизвестных агрессивно спросил у него «Ты чего борзый такой?» и сильно толкнул Романа так, что тот ударился головой о детскую горку и упал. Неизвестный прижал Романа к земле, нанося удары кулаком и отдавая команды «Лежать!». Затем избиение продолжили трое других неизвестных в черном. Все четверо неизвестных затолкали Романа в подъехавший серебристый микроавтобус. Через два часа его привезли в больницу скорой помощи в состоянии комы. У него диагностировали большой отёк мозга, закрытую черепно-мозговую травму, субдуральные гематомы, ушибы, ссадины. 12 ноября Роман, не приходя в сознание, умер в реанимации. По Белоруссии широко разошлась информация, что последней фразой Романа в чате была «Я выхожу». Эту фразу Вячеслав Петкун и обыгрывает в новой песне «За шагом шаг».

В своем треке Петкун поет: «Он просто встал и просто вышел», «Ботинки крепкие у тех ребят», «Под холодным дождем ноября», «Под минский дождь по минским крышам шел и шел».



Вячеслав Петкун

Никакого расследования по убийству Романа Бондаренко нынешние власти Белоруссии не ведут, как и по делам всех остальных убитых, изнасилованных и покалеченных белорусов руками силовиков захватившего власть в этой стране Александра Лукашенко. Против режима Лукашенко введены санкции от почти всех стран мира, кроме путинской России.