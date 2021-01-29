«Танцы минус» выпустили «8»

В видеообращении он сообщает, что жив и здоров и в настоящее время путешествует по Исландии.





Ранее местные СМИ сообщили, что Петкуна якобы ограбили и избили, когда он пошел в магазин за продуктами. Директор группы Марина Калинкина сообщила РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности.