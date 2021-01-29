«Танцы минус» выпустили «8»

Это первый полноценный студийный альбом группы «Танцы минус» после альбома «Холодно» (2014). В альбом вошло 9 песен, в том числе песня «За шагом шаг», посвященная Роману Бондаренко, убитому белорусскими силовиками во время акций протеста, и песня «Лыжи», выпущенная в качестве сингла за неделю до релиза.
Презентация альбома «8» состоится в Москве на большом весеннем концерте, который пройдет 3 апреля в клубе «1930». В северной столице альбом будет представлен 17 апреля на сцене клуба «Космонавт».
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