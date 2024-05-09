«Соборяне» с участием ансамбля «Солисты Москвы» прошли в Ярославле

Спектакль поставила и играет в нем одну из главных ролей актриса «Мастерской Петра Фоменко» Полина Агуреева. Это совместный проект театра имени Гоголя и камерного ансамбля «Солисты Москвы», дирижирует которыми их руководитель Юрий Башмет.

Спектаклей по роману Николая Лескова «Соборяне» можно по пальцам пересчитать. Язык тяжелый, действия как такового нет вообще, зато разговоров очень много. В театре режиссеров вроде Романа Виктюка или Евгения Каменьковича, а теперь вот и Полину Агурееву, роман привлекал дискуссией между условными либералами и консерваторами. Можно ли найти между ними компромисс, те ли они, кем кажутся, и как поведут себя в критические, переломные моменты жизни?



Сцена из спектакля

Герои спектакля ведут свои многочисленные диалоги, располагаясь на мостках изломанной формы, будто на привычных буераках российских дорог. Здесь они купаются (в театре Гоголя была вода, а в Ярославле ее заменили на дым), ссорятся, проповедуют, признаются в любви. Да, они делают это слишком экспрессивно, будто итальянцы. Да, большой массив текста приходится проговаривать впроброс, что еще более затрудняет его понимание. Но они искренне увлечены этим процессом.



Протоиерей Савелий (Илья Шакунов), его жена Наталья (Полина Агуреева) и священник Захария (Максим Литовченко)

Типажи вполне узнаваемы. Основательный протоиерей Савелий в исполнении Ильи Шакунова проповедует мысль о том, что любовь невозможна без жалости, и по доносу условного либерала лишается сана, но пойти на компромисс со своими принципами не готов. Его жена Наталья в исполнении Полины Агуреевой — воплощенная женственность, любовь к мужу и желание родить детей поглощают ее всю. Рядом бродит глуповатый и непримиримый к любым вольностям дьякон Ахилла в исполнении Алексея Вертков. В другом углу прозападно настроенный учитель Варнава в исполнении Антона Лызо бормочет о том, как в России все плохо и надо уже вот-вот переезжать жить на Запад… Ну, Вы поняли. Все злободневно.

«Солисты Москвы» сидят в одеяниях вроде рясы позади на приподнятом подиуме. Музыку написал композитор Владимир Воронов, и она представляет собой попурри из переиначенных классиков. Кто-то упрекнет за вторичность, но музыка-то идеально подходит к этому действу из разговоров о главном на фоне собственного неустроенного быта. Тем более, что «Солисты Москвы» под чуткой рукой маэстро Башмета интонируют тонко и чувственно.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Марина КОЗЛОВА