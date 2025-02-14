Все смешалось в доме Башмета: Вивальди, Пьяццолла, Шенберг, Прокофьев...

В Зимнем театре Сочи аншлаг, люди перед входом спрашивают лишние билетики. Все фойе театра заставлены специальными выставками: вот про Чайковского, а вот некий арт с пюпитрами, пробитыми пулями… В начале концерта вышел советник президента России Владимир Мединский,и зачитал поздравительное письмо к фестивалю от Владимира Путина.

В первом отделении сыграл камерный ансамбль «Солисты Москвы» п/у Юрия Башмета. Сначала вместе с Камерным хором Московской консерватории п/у Александра Соловьева духоподъемно исполнили Gloria Антонио Вивальди. Затем вышел чудный пианист Дмитрий Маслеев, и начался в каком-то смысле аттракцион имени Бенджамина Бриттена: «Молодой Аполлон» состоит из повторяющихся фортепианных арпеджио, зацикленных и обрастающих мясом аки растущий бычок. Струнные, в свою очередь, распадаются то и дело на отдельный квартет и весь остальной оркестр. Когда экспрессивные переливы из самого нижнего в самый верхний регистр, виртуозно исполняемые Маслеевым, достигают особенной силы, они мгновенно слабеют, обретают лиричность, - лиричнее становятся и струнные. Только чтобы снова набрать силу и закончиться бурной кодой под бурные же аплодисменты публики.



Дмитрий Маслеев

Российско-казахский баянист Олжас Нурланов привычно взялся за Пьяццоллу, и исполнил две темы из Five Tango Sensations. Баян не заменяет исходный бандонеон по тембру, конечно, но Нурланов умеет играть Пьяццоллу тонко, проникновенно и будто исповедально. А на верхушках его баян умеет извлекать такие расщепленные звуки, что и с бандонеоном по тембру спутать можно…



Олжас Нурланов

«Солисты Москвы» сыграли еще «Просветленную ночь» (она же «Преображенная») Шенберга, изначально струнный секстет, но в авторском переложении для струнного оркестра. Оркестром ее в принципе исполняют чаще всего. Источником романтического вдохновения Шенберга было стихотворение Рихарда Демеля, в котором беременная девушка признается возлюбленному, что ребенок не от него, а он отвечает, что так любит ее, что готов признать ребенка своим. А сам-то Шенберг в момент сочинения был уже влюблен в свою будущую жену Матильду. И тут важно сыграть так, чтобы романтика становилась местами весьма драматичной, но любовь побеждала все преграды. «Солисты Москвы» так «Просветленную ночь» и играют: набегами ветра по волнам, и вот уже снова тишь и гладь да Божья благодать серебристыми альтовыми красками. Странно, кстати, что никто не придумал отдать одну из альтовых партий какому-нибудь меццо-сопрано на стих Демеля. Было б увлекательно и аргументированно, в конце концов.



Юрий Башмет

Во втором отделении играл Всероссийский юношеский симфонический оркестр. На мой взгляд, он сейчас в лучшей творческой форме и в лучшем составе за все годы своего существования. Родился оркестр, кстати, в 2012 году именно тут, в Сочи. Начали со знаменитых «Половецких плясок» Александра Бородина. Чудо тут как хорош Юношеский оркестр, но и Камерный хор Московской консерватории конгениально хорош. Небеса разверзаются, когда хор грозным рыком вослед грому литавр восклицает «Пойте песни славы хану! Пой!». А потом нежнейшее «Улетай на крыльях ветра ты в край родной» хрустальными женскими сопрано. И еще тут много духовых, и они невероятно точны. Ни одного кикса или тембральной неточности, что случается и во вполне себе взрослых оркестрах.



Альбина Шагимуратова

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Еще один звездный гость, и впервые на Зимнем фестивале искусств, - великолепное колоратурное сопрано Альбина Шагимуратова, солистка Мариинки. Начала с арии Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок» Римского-Корсакова. Ее безупречное бельканто в ориентальной стилистике звучит роскошно и изысканно. Каватина Нормы Casta diva из оперы «Норма» Беллини (тоже не поющаяся ею в Мариинском театре!) — одна из самых сложных партий сопрано в истории оперной музыки. Альбина Шагимуратова успешно справилась со всеми техническими сложностями, сохранив широкое дыхание и округлый звук. В верхнем регистре она блистательно выдержала всю колоратуру, а в низах обретала трагическую глубину и драматизм.



Вадим Репин

А вот скрипач Вадим Репин, напротив, частый гость Сочинского фестиваля. В этот раз он сыграл Первый концерт Прокофьева. Который композитор задумал в 1914 году, но работал над ним с перерывами до 1924 года, целых десять лет. Скрипачи обыкновенно играть его не любят, - голая романтика, никаких там виртуозных пассажей или демонстрации техники. Говорят, чтобы сыграть этот концерт удачно, надо почувствовать себя мальчиком внутри сказки. Вадим Репин ничего такого, кажется, не делал. Он был азартен, он цеплялся за ритмические структуры, придавая штрихами экспрессивность, играясь с силой подачи и окрашивая длинные ноты романтическим флером безо всякого сладковатого вибрато. Скорее, как юношеские чувства около первых влюбленностей. И это было прекрасно, но все равно непривычно слышать Репина совсем уж без виртуозных пассажей. Это другое, уместно будет сказать.

В завершение Юношеский оркестр п/у Юрия Башмета сыграл «Вальс» Мориса Равеля. Солнечно и изящно, как и должно. Все отсылки к знаменитым венским вальсам (одним из первых названий этой хореографической поэмы для оркестра была именно что «Вена») считывались, но и прогрессии самого Равеля ощутимы и выпуклы. Согласно легенде, Равель предложил «Вальс» как балет Дягилеву, но тот отказался со словами «это пародия балета», и дело между ними едва не дошло чуть ли не до дуэли. Но как фантазия для оркестра «Вальс» очень хорош. Юношеский оркестр сыграл его раскованно и уверенно, благо только что на днях уже показывал его в Москве.



Юрий Башмет

Отдельно стоит отметить великолепное световое оформление концерта, не уступающее лучшим поп-концертам звезд. Я узнал, что свет предоставлен местными сочинскими прокатчиками светового оборудования на период фестиваля. Жаль, конечно, что Зимний театр пока не имеет такого первоклассного оборудования, - зато на Зимнем фестивале оно есть, и работает как надо.

Фестиваль стартовал. Уже идут параллельно Школа молодого журналиста, Школа музыкального продюсера, совещания директоров филармоний, занятия инструментальных и вокальных департаментов Академии фестиваля, общаются поэты, приехавшие на конкурс поэтов, идут выставки. И на местном уровне движуха невероятная: хотя губернатор Краснодарского края снова не смог приехать, тут уже министр культуры края, а на концерт открытия приехали культурные организаторы из практически всех муниципальных организаций края. Перенимать опыт.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ