Фестиваль Чайковского в Клину начался со множества сюрпризов

Нет, Башмет был вполне уважителен и к Чайковскому, его «Серенаду для струнного оркестра» сыграли «Солисты Москвы» с большим опытом и пиететом, и к Моцарту в виде увертюры к опере «Свадьба Фигаро». Тут все было без сюрпризов.



«Солисты Москвы» и Юрий Башмет

Шуму наделал пианист Денис Мацуев, который вместо обещанного Первого концерта Бетховена для фортепиано с оркестром сыграл… Третий. И как сыграл. До начала концерта Мацуев обещал на пресс-конференции, что если будет холодно, то сыграет его быстрее, - но холодно не было, и он явно сыграл его так, как планировал. Только в этом не было ни капли Бетховена.



Денис Мацуев

Денис Мацуев зачем-то принялся выдавать весьма страстные и эмоциональные эскапады, которые никак не гармонировали ни с Бетховеном, ни с духом его музыки. Причем начал-то он спокойно, даже лирично. Затем разошелся, и в воздух полетели если не чепчики, то громкоголосые стаккато самого эмоционального толка. Не спутал ли Мацуев Бетховена с Рахманиновым или, не дай Боже, с Морисом Равелем? Мог же…

Словом, случилось самое невероятное представление Третьего концерта Бетховена, которых только можно было ожидать (и избежать).

Главной же жемчужиной концерта стало выступление «королевы барокко» немецкой певицы Симоны Кермес. Голос уже не тот, но артистизма и бурной энергии в достатке. Перед концертом ее спросили, каковы ее ощущения от посещения домика Петра Ильича Чайковского в Клину.

«Чайковский мне теперь гораздо ближе. Он настолько правдивый и искренний. И как композитор, и как человек — открытый, толерантный, всепонимающий», - призналась Симона Кермес.



Симона Кермес

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Ария Арбачи Son qual nave из оперы «Артаксеркс» Рикардо Броски с этими бесконечными опеваниями Кермес спела с танцами и лукавыми глазками. И никакого пафоса, кстати. А то наши певицы этим грешат, чего скрывать. В какой-то момент Симона даже стала подхлопывать «Солистам Москвы» в проигрышах, как раз ритмичных, и зрители опен-эйра это с удовольствием подхватили, и тоже стали хлопать. Максимально необычно, но почему нет?

Ария Аристеи из оперы «Олимпиада» Перголези у Кермес началась с рэпа. Она проскандировала с «Солистами Москвы» первую строчку из арии, а только потом принялась петь. В верхних регистрах ее голос иногда звучит просто божественно. Спела максимально экспрессивно. И, конечно же, пританцовывая. Ну просто лучик солнышка.

А вот трагичный Гендель в виде арии Альмирены из «Ринальдо» прозвучал совершенно иначе. Возвышенно, камерно, - в лучших традициях. Симона спела проникновенно, горько, - ну просто идеально. Это было невероятно. И ни одного технического брака (случавшегося в более быстрых ариях). Волшебство искусства.

На бис Денис Мацуев и Юрий Башмет в четыре руки за роялем сыграли, кстати, джазовые вариации «Подмосковных вечеров».

Словом, фестиваль Чайковского в Клину уже успел удивить.

«Спасибо вам за любовь друг к другу, к нашей стране и к фестивалю», - сказал Юрий Башмет в начале концерта открытия.

Это было трогательно. Зачин фестиваля удался во всех смыслах.

Вадим ПОНОМАРЕВ