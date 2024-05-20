«Солистам Москвы» - 32 года. А если переиграть все на Страдивари?

Это происходит не в первый раз, но каждый раз это зрелище буквально завораживает. Давно знакомые произведения, вроде «Воспоминаний о Флоренции» Петра Чайковского, или Четверной концерт Вивальди, или Тройное рондо для струнных Россини, - все это звучит максимально непривычно. Даже для самих музыкантов и их дирижера, - на репетициях Башмет удивлялся тому, что не узнает звучания своих инструментальных групп. И пары дней, что Музей Музыки дал музыкантам ансамбля на привыкание к инструментам Страдивари, Гварнери, Амати и Роджери XVI-XVII веков, было явно недостаточно.



Юрий Башмет и «Солисты Москвы»

«У наших струнных нет ладов, как на гитаре. Поэтому музыканты годами и десятилетиями учатся зажимать струны там, где они звучат чисто. Руки прилаживаются к этому грифу и расстояниям между нотами. То, что вы слышите, - это уже поступок для солистов. Для нас это огромный праздник. Мы не можем каждый день играть на скрипках Страдивари, Гварнери и Амати. Мы взяли инструменты из уникальной Госколлекции. Там скрипок Страдивари около тридцати, в Японии — более шестидесяти. Но там это в частных разных коллекциях и в разных городах. Почти невозможно взять их из разных мест и поиграть вот так в одном концерте. А у нас в одном месте, в Госколлекции, и вот мы играем».

Концерт для четырех скрипок, струнных и бассо-континуо Антонио Вивальди с солирующими участниками «Солистов Москвы» Михаилом Фейфманом, Артемом Дырулой, Максимом Гуревичем и Германом Бешуля хорош именно этой искрометной перекличкой четырех скрипок. Одна подхватывает линию другой, и трансформирует ее. А затем это же делает следующая скрипка. Тут как нельзя лучше можно расслушать звучание старинных скрипок, они поют точно так же, как поют все итальянцы, - лирично, протяжно и разными тембрами. Скрипка Страдивари 1703-1706 годов принадлежала Александру I (история умалчивает, играл ли на ней сам царь) с ярким и насыщенным тембром, скрипка Страдивари 1717 года из коллекции мецената Третьякова с глуховатой проникновенной интонацией, скрипка Страдивари 1670-1680 годы с напряженным высоким тембром и скрипка Страдивари 1707 года (скрипка Барцевича) с идеальным теноровым тембром.



Концерт для четырех скрипок, струнных и бассо-континуо Антонио Вивальди с солирующими участниками «Солистов Москвы» Михаилом Фейфманом, Артемом Дырулой, Максимом Гуревичем и Германом Бешуля

Юрий Башмет признался, что программу этого концерта делал именно в расчете на то, что звучание этих сокровищ Страдивари и других мастеров будет максимально раскрыто. Вот тут поиграют четыре скрипки, вот тут посолируют виолончели, вот тут — виолончели и контрабасы.



Юрий Башмет

«Когда звучат несколько инструментов Страдивари, - такого даже сам Страдивари не слышал. Он же все продавал в разные части света», - поиронизировал Юрий Башмет.

Например, Рондо из Сонаты №3 для струнных Джоаккино Россини сыграна из желания показать солирующие контрабас и виолончель. И это было красиво. Какая-то потусторонная виолончель.

«О стоимости не говорю. Не беспокойтесь, у нас снайперы и охрана есть», - пошутил Юрий Башмет.



Юрий Башмет

Или не пошутил. Охрана к инструментам действительно предоставлена. Серьезные такие мужчины с оружием. Не на сцене зала Чайковского, конечно.

«Средний возраст инструмента — где-то около 300 лет. Ни одного гвоздика. Только дерево, клей и лак. И они до сих пор живут. Как-то я подумал, а что если сыграть только на всех французских инструментах французскую музыку? Сделали. И я тогда понял, почему все французы разговаривают с прононсом, потому что именно так они и звучали. А как-то у меня возникла идея сыграть на инструментах, принадлежащих Паганини. Собрали, хотя для альта Паганини пришлось пригласить Токийский струнный квартет на «Декабрьские вечера». Они там сыграли, а на следующий день остался только альтист, у которого был альт Страдивари, на котором играл Паганини. Когда я взял в руки Страдивари, он оказался очень строптивым, что-то шипело и скрипело, никак не мог приспособиться. Одна нота была гениальная, остальное не очень. После концерта японец хорошо отдохнул, и сказал: «Бедный Юрий! Он помучался. Но он мучался три минуты, а я мучаюсь 17 лет!».

Две виолончели Алексея Найденова и Алексея Толстова Антонио Вивальди (у него много виолончельных концертов, но только один — для двух виолончелей) прозвучали будто совсем неузнаваемо. Такими певучими эти виолончели Страдивари не были никогда. Тут и барокко, и шопеновская лиричность. Необыкновенный звук.

«История этих инструментов крутится вокруг 300 лет. А я сегодня с опозданием прилетел из Пекина, прямо сюда. Вчера у нас был концерт у знаменитой Китайской стены, там две с половиной тысячи лет самой Стене. Представляете? Страдивари просто птенец рядом с ней. Но здорово, что черел 300-500 лет какой-то талантливый российский музыкант тоже будет иметь возможность поиграть на лучшем инструменте мира».



Юрий Башмет и «Солисты Москвы»

«Воспоминания о Флоренции» Чайковского прозвучали в неожиданно быстром темпе. Но «Солисты Москвы» не подвели ни в одной ноте.

«Если бы не Чайковский в моей жизни, я бы не знал, кем бы я стал. Я в начале своей карьеры любил только «Битлз». Потом объявили конкурс в Киеве, посвященный столетию Ленина, я стал там одним из победителей. И сегодня я могу сказать: Чайковский победил «Битлз» и Ленина! Это мой самый любимый композитор».



Юрий Башмет

Благодаря же старинным инструментам случился эффект новизны: Чайковский слушался почти как Верди или Россини. Обволакивающая певучесть и лиричность. А ведь «Солисты Москвы» играют «Воспоминания» два-три раза каждый год. Вот такой удивительный эффект.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО