Анна Нетребко возвращается на сцену лондонской Королевской оперы

Об этом новый музыкальный руководитель театра, чешский дирижер Якуб Груша рассказал в интервью газете The Times.

«Вы спрашиваете меня об Анне. Что заставило меня выбрать этих двух певиц (Анну Нетребко и польскую певицу Александру Куржак), так это качество, необходимость иметь абсолютно первоклассный художественный подход. И я вижу это в них обеих. Королевская опера должна быть связана с лучшими исполнителями, и она принадлежит к их числу»,— сказал Груша.



Анна Нетребко

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Якуб Груша рассказал, что Анна Нетребко исполнит главную партию в новой постановке «Тоски» и появится в возобновленной опере «Турандот». Также певица даст сольный концерт под аккомпанемент фортепиано. В «Тоске» вместе с ней будет выступать польская певица Александра Куржак.

В последний раз Анна Нетребко выступала на сцене Королевской оперы в Лондоне в 2019 году. В мае прошлого года российская сопрано объявила о возвращении в Берлинскую оперу. В сентябре того же года Нетребко выступила в театре с постановкой «Набукко». Берлинская опера прекратила сотрудничать с певицей в 2022 году после начала СВО на Украине.