Анна Нетребко излечилась от коронавируса

Об этом пишет онлайн-журнал Forumopera.com со ссылкой на агентство Massis Opera.





Автор новостной заметки Лоран Бюри рассказал, что 7 февраля артисты должны были вместе выступать в рамках Дрезденского оперного бала. Однако Эйвазов заявил о своем нежелании петь вместе с Манташян по политическим причинам. После этого сопрано "попросили удалиться", отметил Бюри.

