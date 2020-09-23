Анна Нетребко излечилась от коронавируса

«Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием COVID! Хочу поблагодарить врачей и персонал 52 Московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение (ковидная пневмония средней степени тяжести). Наши врачи лучшие, и знают, как с этим вирусом разбираться! И, конечно, поблагодарить моих подписчиков за поддержку, энергию и тёплые слова! Я чувствовала вас и поэтому поправилась быстрее! И, конечно, Марике Абдразаковой, которая болела вместе со мной, спасибо за поддержку и компанию!»
Кроме того, Анна Нетребко описала свои симптомы и лечение:
«Хочу поделиться информацией о моем течении болезни - может, кому-то она будет полезна. Предложения типа - «вам повезло, что вы выжили» - будут блокироваться сразу. Говорю то, что мне сказали врачи. На данный момент в Москве очень много заражённых. 75% болеет легко, как обычная простуда, и не нуждаются в госпитализации. Вирус на каждого человека может повлиять по разному и довольно быстро - этим он и опасен! У меня слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам (которые были гораздо сильнее, чем этот), поэтому я знала, что заболею сильно, и сразу, как только поднялась температура под 39, уехала в госпиталь. Вовремя! Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза (часто при ковиде) и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием побили вирус за 8 дней. Теперь я восстанавливаюсь, так как есть слабость и легкий кашель. Обоняние почти восстановилось, и вчера я даже пробовала петь. И смогла! У меня была пневмония средней степени тяжести, я не использовала кислородную маску. Я не даю никаких советов и, конечно, ни о чём не жалею! Я рада, что жизнь, работа и театр возвращаются и никакая болезнь никогда не станет доминантой нашей жизни! Укрепляйте иммунитет! Питайтесь правильно, и ни в коем случае не выходите на улицу в больном состоянии - человек с температурой распространяет вирус быстрее всего! И последнее! Тесты могут быть неверны. Поэтому слушайте себя, - потеря обоняния и температура это точно ОНО».
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