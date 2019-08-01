Анна Нетребко отменила концерт

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов — идеальный пример талантливой пары. Оперные звезды практически никогда не разлучаются, выступая по всему миру. Со стороны кажется, что у артистов просто не возникает конфликтов. На самом же деле, Анна часто бывает не согласна с супругом. Так, знаменитая артистка недовольна внезапным похудением Юсифа.

