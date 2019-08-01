Анна Нетребко отменила концерт

К сожалению, из-за внезапной сильной простуды (видимо, кондиционер) я должна отказаться от сегодняшнего выступления... Надеюсь поправиться к 3 августа на заключительный концерт. Мне очень жаль, – написала певица.
В данный момент она вместе с семьёй находится на гастролях в Австрии. Отвечая на комментарий своей коллеги Хиблы Герзмавы, Нетребко добавила, что вместе с ней заболел и её супруг Юсуф Эйвазов, однако он успел немного поправиться и решил выступить, несмотря на не самое лучшее самочувствие.
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