Муж Анны Нетребко сбросил 14 килограммов

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов — идеальный пример талантливой пары. Оперные звезды практически никогда не разлучаются, выступая по всему миру. Со стороны кажется, что у артистов просто не возникает конфликтов. На самом же деле, Анна часто бывает не согласна с супругом. Так, знаменитая артистка недовольна внезапным похудением Юсифа.



Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко

В одном из недавних интервью она отметила, что раньше Эйвазов нравился ей больше. Сам же тенор считает, что ему необходимо расстаться с еще несколькими килограммами, чтобы чувствовать себя лучше как на сцене, так и за ее пределами.

«Я стараюсь ходить в спортзал везде, где бываю. Сбросил 14 килограммов. Мне это было необходимо. Жить с большим весом и трудно, и опасно. Нам оперным артистам кубики категорически запрещены. И сбрасывать сильно вес тоже нельзя. Если я уберу 40 килограммов, это будет катастрофа для голоса. Но если исчезнут 17-20 килограммов, станет только легче жить», — пояснил артист.

А вот Анна Нетребко уверена, что ей абсолютно незачем худеть. По мнению артистки, она находится в идеальной форме для оперной артистки. «Я всю жизнь была спортсменкой! У меня разряды по акробатике, баскетболу, легкой атлетике. Но худеть я не собираюсь, у меня все нормально», — рассказала «Стархиту» оперная дива.