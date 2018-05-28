Вокальная феерия Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Лондоне

Альберт Холл, рассчитанный на пятитысячную аудиторию, практически был заполнен: лондонский зритель, очарованный обаянием российской сопрано, легкостью, с какой она ведет себя на сцене, рад был встрече с ней и восторженно и тепло принял Юсифа.

Невозможно не понять, что для Анны «петь» - как дышать, что назначение ее - опера, сцена, на которой она счастлива быть и ей в радость - петь.

Джузеппе Верди явно доминировал в первой половине концерта. Известной арией ”Gia nella note densа” из оперы «Отелло» открыли концерт в Лондоне знаменитые певцы. Они отдали предпочтение драматическим ариям Верди, Пуччини, Чайковского, Римского-Корсакова, Джордано: из «Отелло», «Аиды», «Тоски», «Андрея Шенье», где их герои - влюбленные/любовники - исполняют дуэтом знакомые арии, и Анна и Юсуф делают это блестяще, демонстрируя при этом искреннюю нежность друг к другу.

И в “Сесилии” (опус 27) Штрауса, как и в «Ebben ... ne andro Iontana» Альфредо Каталани Анна, великолепно знающая достоинства своего голоса, преподносит зрителю свое плавное, сияющее сопрано, как изящное звучащее творение, с легкостью выполняя сложные вокальные проходы. Ее исполнение арии Марфы из «Царской невесты» Римского-Корсакова прозвучало волнующе и трогательно; ей удалось подчеркнуть все вокальные тонкости этого произведения.

Что там говорить! Анну в Лондоне – обожают, прощают ей – уже после продажи билетов на Нетребко – отказы, как это было дважды в Королевской опере с «Фаустом» и «Нормой». С Юсифом же лондонский зритель познакомился только два месяца назад на «Макбете», где он дебютировал в роли Макдуфа, и заслужил похвалы как английских критиков, так и американских: его голос «доходит до нас так, как никакой другой звук» (L.A. Times). Согласна! В этот вечер он покорил лондонцев своим темным глубоким тенором и выразительным, эмоциональным пением.

В конце первой части Юсиф душевно исполнил лирический романс Леонардо из «La Tabern del puetro» испанского композитора Пабло Соросабаль, продемонстрировав заодно и свое сценическое мастерство. Однако после перерыва он раскрылся окончательно, дав возможность нам оценить его собственный талант, обаяние, мастерское исполнение, вокальные нюансы его голоса, особенно после его арии «Nessun Dorma» из «Турандот» Пуччини.

Королевский филармонический концертный оркестр, мастерски управляемый Биньямини, был без сомнения достойнейшим партнёром и не менее яркой звездой вечера. Оркестровые интерлюдии, включая полонез из «Евгения Онегина» Чайковского и увертюру Верди «La forza del destino», за что оркестр был награжден мощными аплодисментами. Между певцами и дирижером существовала абсолютно зримая связь, глубочайшее понимание каждого движения как маэстро, так, впрочем, и Юсифа, который в один момент поднял руку, и оркестр замер, и только закончив музыкальную фразу и выдержав звук, певец дал знак дирижеру… и оркестр зазвучал снова.

Каждое представление имеет свою изюминку. Зритель точно не ожидал, что именно на этом концерте посол Азербайджана в Лондоне выйдет на сцену и вручит певцам самые высокие награды страны: Эйвазов получил звание народного артиста Азербайджана, а Нетребко - орден Дружбы. Сами певцы узнали об этом за три дня до концерта.

Вечер, конечно, получился исключительный! Но отсутствие тематики концерта лишило концерт драматической целостности, превратив его в несколько провинциальный концерт с отдельными номерами. Понятно, почему это было сделано: главным для организаторов было дать возможность певцам продемонстрировать свои вокальные данные. Но тем не менее…

Некоторая небрежность в текстах программки ввела в заблуждение англоязычных зрителей, которые громко выясняли, так где же родился Айвазов – в Баку, как на второй странице программки, или в Алжире, откуда он переехал в Италию (первая строка его биографии). Мне же лично показалась, о чем говорю я с некоторой каплей ревности, что программа лондонского концерта в чем-то проигрывала более насыщенному, как мне показалось, репертуару концертов тура звездной пары по Австралии.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото - Владимир НЕШКОВ