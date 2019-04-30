Royal Opera House. Верди, «Сила судьбы» и Людмила Монастырская

Украинское драматическое сопрано Людмила Монастырская – одна из самых востребованных современных оперных певиц, в репертуаре которой – почти весь Верди. Спектр ee ролей - oт самых ранних работ композитора (Абигайль в «Набукко») до «Аиды», до Леоноры в «Силе судьбе».

Мы уже писали о премьере этой постановки в Ковент-Гардене с Анной Нетребко и Йонасом Кауфманом.

Мне удалось вернуться в Ковент-Гарден и посмотреть последний спектакль с Людмилой Монастырской и Юсифом Эйвазовым в главных ролях, и более того – взять у сопрано небольшое интервью по ходу спектакля.

Людмила Монастырская встретила меня в своей гримерной во время первого антракта, и первое, что она произнесла: «Как мне хотелось бы, чтобы вы пришли на предыдущий спектакль, что-то в нем было особенное!».

А для меня сегодняшний вечер – особенный! Я – поклонница роскошного, огромного, колоритного - по силе и яркости - голоса Монастырской. У нее прекрасный тембр, превосходный динамический контроль от пианиссимо вплоть до максимальной мощности. Мне нравится, как она подает себя на сцене – я не вижу знакомого лица, примадонны, я вижу женщину, обреченную судьбой на огромные испытания – будь то любовь к мужчине, или проклятие ее отца, преследующее ее всю жизнь, или жаждущий ее крови брат. Невозможно не почувствовать: она, певица, не играет, она проживает на сцене жизнь своей героини.



Людмила Монастырская как Леонора в Ковент-Гардене

- Что для вас значит эта опера?

- В «Силе судьбы» звучит самая драматичная музыка Верди. Либретто настолько сложное, арии такие личностные, полные эмоций. Сюжет увлекателен, со столькими перипетиями, хотя вращается вокруг трех персонажей, чьи жизни были глубоко изменены одним инцидентом. Роль Леоноры – музыкально моя роль. Это чрезвычайно технически сложная партия, но очень выразительная и драматичная. И мне нравится, что персонаж сложный, проходит несколько этапов внутреннего развития. Она - один человек в начале, и совершенно другой в конце.

- Вам комфортно в этой постановке Кристофа Лоя (Christof Loy)?

- В целом – да, хотя есть мнение, что это не самая удачная и удобная, особенно для сопрано, постановка. Там есть пара очень неудобных моментов, когда певица должна исполнять свою партию лежа на столе, запрокинув голову… В то время как акустическая проекция звука должна быть направлена на зал. Я просила режиссера изменить эти сцены, но, к сожалению, он не прислушался.



Людмила Монастырская как Леонора в Ковент-Гардене

- Делить роль с Анной Нетребко сложно?

- У каждой певицы своя интерпретация роли. Но моя Леонора другая – трогательная, несущая на себе печать фатализма, покорения судьбе. Надо сказать, что чем трагичнее роль, тем она мне интереснее. Леонора мне чрезвычайна интересна! Так же, как и Манон, любимая и одновременно опустошающая. Или Норма – со своей безответной, трагической женской судьбой…



Jonas Kaufmann как Don Alvaro в «Силе судьбы»

- Вы пели с Йонасом Кауфманном и с Юсифом Эйвазовым.

- Я должна сказать, что оба состава – очень сильные певцы. Безумно уважаю людей, которые не боятся трудностей, которые пробуют себя в разных ролях, и таковы - и Анна, и Йонас, и Юсиф.

Партия тенора в этой опере – очень сложная, на мой взгляд. К примеру, я видела, как Юсиф работал над ней, как подходил к маэстро и снова, и снова отрабатывал какие-то моменты. Я видела, как он выкладывался на сцене. Я была счастлива работать с такими мастерами, как Йонас Кауфманн, Людовик Тезиер, Ферруччо Фурланетто и учиться у них мастерству исполнения.

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Людмила Монастырская (Леонора) и Юсиф Эйвазов (Дон Альваро)

Слишком поспешное, несколько суетливое появление Дона Альваро (Юсифа Эйвазова) в первые секунды вызвало легкий смешок в зрительном зале, но уже секунды спустя зал замер, вслушиваясь в страстный диалог Леоноры и ее возлюбленного. По ходу же развития оперы, Юсиф смог превратить Дона Альваро в настоящего романтического героя, позволил «расцвести» лиризму, чувствительности в своих ариях. Его дуэты с британским баритоном Кристофером Мальтманом (Дон Карло) были захватывающими.



Ferruccio Furlanetto как Padre Guardiano в «Силе судьбы»

Ферруччо Фурланетто (Ferruccio Furlanetto) в роли благородного падре и Алессандро Корбелли (Alessandro Corbelli) были незаменимы. Но и вновь слушать Фурланетто огромное удовольствие. Его голос несет в себе невероятную комбинацию тепла и металла. Его падре – беспрекословный авторитет. Сварливость Корбелли в роли Фра Мелитоне - злобная и смешливая пародия на католическое священство. А молодую цыганку Прециозиллу исполнила в этот раз привлекательная и талантливая меццо-сопрано Айгуль Ахметшина, продемонстрировавшая не только зажигательный танец, но и великолепную вокальную технику.

Дирижировал все спектакли бессменный музыкальный руководитель театра Антонио Паппано.

Людмила ЯБЛОКОВА

Вместо послесловия!

Наша встреча с Людмилой Монастырской состоялась, когда стал известен новый президент Украины, и мне трудно было удержаться и не спросить ее мнения об этом событии. Вот что она ответила:

Как-то символично: завтра въеду в страну с новым президентом. Нет, лично не знакома – все-таки мы в разных жанрах работаем. В принципе – я далека от политики. Если что-то поменяется к лучшему – для учителей, врачей, работников театра, пенсионеров, было бы хорошо! Люди не должны гибнуть…