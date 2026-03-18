Алсу и Ева Власова выбрали «Авторадио» для live-премьеры своей новой совместной песни «Белая фата». В прямом эфире шоу «Мурзилки Live» они не только впервые совместно вживую исполнили трек, но и раскрыли детали его создания – включая тайную провокацию в соцсетях, которая на несколько дней превратилась в главную тему для обсуждения в Рунете.



«Белая фата» была написана Евой Власовой пять лет назад – и всe это время лежала в архиве, ожидая своего часа. Певица признаeтся, что доверяла интуиции, даже когда не понимала еe логики, и раз за разом убирала песню обратно в стол.

«Я знала, что эта песня у меня есть, и понимала, что придeт еe время. Каждый раз, когда подходил момент нового релиза, я думала: может, "Белая фата"? А потом – нет, нет. Что-то всe противилось. Мы ещe с Алсу не были знакомы», – рассказала Ева.

Когда после хита «Табу» слушатели начали настойчиво просить новую совместную песню, Ева вернулась к старой записи – и вдруг услышала в ней диалог двух женщин. Алсу услышала демо ещe раньше, на одном из сольных концертов Евы, – и решение было принято мгновенно.

«Меня замурашило, у меня был комок в горле. Мне откликнулась эта песня моей личной историей прожитой. Я влюбилась в неe – она очень запала в душу и в сердце. И я сразу сказала: Ева, надо делать срочно!» – призналась Алсу.

Ева добавила важный штрих к портрету дуэта: «У Алсу все песни про счастливую любовь, просто все. А тут всего лишь вторая про разбитую любовь».



Промо к премьере стало отдельным событием. Алсу появилась в соцсетях в белом свадебном образе и написала «Я сказала "да"». Журналисты и фанаты мгновенно всполошились. Подписчицы оставляли комментарии: «Ты что, с ума сошла? Тебе одного раза не хватило?» Певицы улыбаются: эти слова из поста – строчка из песни. «Мы понимали, что мы делаем. Это была спланированная операция», – подтвердила Ева Власова.

В студии Алсу и Ева рассказали и о своих ближайших планах. 12 апреля Ева даeт большой сольный концерт в московском пространстве ТАУ – Алсу обещала выйти на сцену вместе с подругой. «Более того, я уже несколько раз была на сольных концертах Евы. Все это видели», – напомнила Алсу. «Приходите – вы получите колоссальное удовольствие. И, естественно, мы споeм вместе», – пообещала Ева.

Алсу также поделилась личными планами: больше путешествий, новые музыкальные релизы и чуть меньше концертного марафона.

«В прошлом году исключительно работа – песни, концерты, концерты. Я всe выполнила с такой жирной галочкой. Теперь хочу отдохнуть и уделить время себе любимой», – призналась певица.

Дружба двух певиц давно вышла за рамки сцены. После эфира Алсу и Ева отправились к Алсу домой – та пообещала приготовить котлетки. «А Ева меня кормит всегда. Вареники, какие-то пироги. Господи, у неe всегда такое изобилие на столе дома», – не скрывала восхищения Алсу. Ева тут же парировала: «А я рассчитываю на изобилие сегодня». Примечательно, что именно такое тесное общение, по словам певиц, и рождает совместные проекты: они видятся не только на сцене, но и в жизни, что делает их дуэт по-настоящему органичным.

Ближайшие гастрольные планы Евы Власовой: 9 апреля – Санкт-Петербург, 12 апреля – Москва, пространство ТАУ. На майские концерты в Минске билеты уже разобрали за два месяца до даты.