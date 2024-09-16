Суд наложил арест на имущество Алсу и Яна Абрамова

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В рамках процесса о разделе совместно нажитого имущества между певицей Алсу и Яном Абрамовым приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества.

Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» информированный источник.

«По ходатайству Алсу судом приняты меры по обеспечению иска в виде ареста имущества. Наложен запрет на отчуждение имущества», – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Ян Абрамов и Алсу
Ян Абрамов и Алсу

При этом он отметил, что Ян Абрамов с данным решением не согласен и уже подал жалобу.

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В Савеловском районном суде и адвокаты отказались комментировать информацию.

Ранее СМИ писали, что бывшие супруги делят квартиры, загородные дома, доли в фирмах, акции различных компаний, парковочные места.

Мировой судебный участок №418 27 августа расторг брак певицы Алсу и Яна Абрамова, по решению суда место жительство детей определено с матерью. Супруги прожили в браке 18 лет, у пары трое детей.

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