Суд наложил арест на имущество Алсу и Яна Абрамова

«Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это...

«Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это...

Ян Абрамов и Алсу решили взять время на примирение, об этом их представители заявили сегодня в суде.