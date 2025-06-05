Алсу и Ева Власова едут в лифте, чтобы познать «Табу»

Автор музыки и текста - Ева Власова. В клипе режиссера Мари Аянян на пресс-подходе Алсу задают некий неудобный вопрос, она замирает и вспоминает что-то из прошлого. После Алсу и Ева Власова едут вместе в лифте, который неожиданно ломается и все заканчивается печально...
«У каждой из нас есть такой лифт, в который можно войти и пережить еще раз всю свою боль. Главное — выбраться», - отмечают артистки.
«Для меня это очень особенный релиз. Пару месяцев назад мне позвонила Ева и сказала, что написала песню, вдохновившись историей моей жизни. Она написала такие слова, как будто проникла в мою душу. Я не знаю, как человек может чувствовать другого настолько! Всю глубину чувств и переживаний. Даже некоторые слова из песни были в реальности сказаны мною в определенных обстоятельствах. Я уверена, что эта песня найдет отклик в ваших сердцах, потому что это искренне пережито и прочувствованно на 100%!», - рассказывала про эту песню Алсу.
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