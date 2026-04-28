«Мама не знает» для Алсу: Игорь Крутой успел за две недели!

Алсу – постоянная участница проектов «Авторадио» – вновь появилась в студии шоу «Мурзилки Live», верная своему обещанию: каждый месяц – новая песня и новый визит на любимую радиостанцию.

«Снова, как и обещала, каждый месяц выпускаю песню и прихожу к вам в гости. Надеюсь, вы соскучились!»



Новая песня «Мама не знает» – результат многолетнего ожидания и одной решительной вечеринки. Алсу несколько раз обращалась к легендарному Игорю Крутому с просьбой написать для нее песню, но у маэстро постоянно находились другие дела. Певица вспоминает, как подходила к нему «с какой-то периодичностью», а в ответ слышала одно и то же: «Ну да, да, сейчас вот у меня там мюзикл, сейчас у меня там вот такой-то альбом, я вот сейчас освобожусь». Все изменилось 25 ноября – на дне рождения супруги Крутого Ольги.

«Мы были на дне рождения его супруги Олечки, и мы как-то женским коллективом так очень настойчиво, как мы шутим, наехали на композитора. То есть это такая женская коллективная работа. И все. И на самом деле Ольга, его муза главная, сказала: "Игорь, ну имей совесть, напиши Алсу песню". Это было 25 ноября, Игорь сказал: "Хорошо, до 11 декабря я напишу тебе песню"».

Обещание было выполнено в срок. 12 декабря Алсу получила звонок от Крутого – и этот разговор она пересказывает в деталях.

«Я получаю звонок 12 декабря от Игоря Яковлевича Крутого. Он мне говорит: "Ты ничего не забыла?" Я такая: "А что, что, что случилось?" Я вообще не понимаю. Что я пропустила? Он говорит: "Какое сегодня число?" Я говорю: "12 декабря". "И?" Я говорю: "И?" "Ну я же тебе обещал песню 11 декабря, и я написал". И все, то есть человек сказал, человек сделал».

В студию они отправились немедленно. Крутой поставил задачу: песня должна быть современной, танцевальной, «в ногу со временем» – чтобы «все танцевали и радовались». Текст написала постоянный соавтор Елизавета Гринкевич, и, по словам певицы, он написан «абсолютно про меня». На «Маму не знает» уже снят клип.



В разговоре с ведущими шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Алсу вспомнила и о другом радостном событии – в апреле этого года ей вручили статуэтку премии «Жара» в номинации «Возвращение года». Певица призналась, что даже не слышала объявления – в тот момент она разговаривала с коллегами за столом.

«Честно, я была в очень приятном шоке. Я вообще не ожидала. И вдруг я слышу свое имя. Это означает одно – что прошлый год был очень насыщенным, творческим, очень продуктивным, очень успешным. И все не зря».



Ведущие «Авторадио» также обратили внимание на успешные коллаборации артистки: в этом году она номинирована на премию «МУЗ ТВ» за дуэт «Табу» с Евой Власовой и кавер «Зима» с Джиганом. Однако певица неожиданно парировала, что сейчас, наоборот, планирует сосредоточиться на сольных релизах.

«Я сейчас хочу, честно говоря, больше сконцентрироваться на сольных песнях, потому что у меня достаточно много было уже коллабораций за последнее время. Но с Джиганом мы обещали еще одну песню. Она в разработке. Но уже запланировано несколько классных сольных песен».