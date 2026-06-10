Легенда Queen анонсировала новый сольный альбом

Выпуская свой первый полноформатный альбом после Outsider 2021 года, который достиг третьего места в британских чартах, барабанщик, автор песен и вокалист Queen представляет новый сингл Come On Summer (It's Party Time), в записи которого принял участие южноафриканский молодежный хор Ndlovu Youth Choir из провинции Лимпопо, Южная Африка, ставший вирусным благодаря своему исполнению песни Bohemian Rhapsody на языке зулу.

«Мне было очень приятно узнать об этом удивительном южноафриканском хоре, который поет на языке зулу. Они просто замечательные. Они сделали невероятную кавер-версию Bohemian Rhapsody, совершенно потрясающе... И нам внезапно пришла в голову блестящая идея попросить их спеть на некоторых треках, что они и сделали, думаю, это совершенно преобразило песни. Это придало им абсолютно новое измерение. Я действительно в восторге от их работы».



ТЕКСТ

Альбом, записанный в основном самим Тейлором вместе с его давним соратником Джошуа Дж. Макреем и участниками его гастрольной группы, исследует то, что он называет напряжением между красотой мира и нарастающим в нем хаосом.

Он сказал:

«Тема альбома отражена в его названии- мы живем в прекрасном мире и не нужно его уничтожать. Кажется, что царит полное безумие и насилие достигло своего пика, и уж точно при моей жизни. Это просто ужасно, очень много насилия. И мы реально уничтожаем мир: пластик в море, ужасные войны и ненависть, порожденная разными религиями».

Однако, как говорит Роджер, альбом полон надежды:

«Это прекрасный мир. И доброта очень важна, я думаю, о ней часто забывают. Так что это и есть основная тема альбома».

Хотя это и не концептуальный альбом, в нем переплетаются размышления Тейлора о глобальных конфликтах, ущербе окружающей среде и политических волнениях, при этом сохраняется оптимизм и «эклектичность», характерные для его сольного творчества.

«Мне нравится идея эклектизма. Мне нравится идея разнообразия, понимаете? Отличный пример - The Beatles. Я всегда считал, что их альбомы очень эклектичны, особенно поздние альбомы, начиная с Revolver. Никогда не знаешь, какой будет следующий трек... Мы всегда старались делать то же самое в Queen. Мы пытались создавать много разных вещей и бесстрашно ступать туда, куда не осмелился бы отправиться ни один здравомыслящий человек. Да, я думаю, людям понравится сюрреалистическая музыка».

В альбом также вошла трогательная кавер-версия песни Джона Леннона "Jealous Guy", которую Тейлор называет "одной из величайших баллад, когда-либо написанных".

Обложку альбома сопровождал космический поворот: пока Тейлор заканчивал работу над обложкой, изображающей Землю с точки зрения инопланетного наблюдателя, миссия НАСА «Артемида II» сделала аналогичные снимки с обратной стороны Луны.

Тейлор говорит, что сотрудники НАСА, в том числе поклонники Queen в Хьюстоне, сказали ему, что это произошло «по воле случая».

В честь выхода альбома Тейлор отправится в короткий тур по Великобритании — это будут его единственные концерты в стране в 2026 году — с тем же составом группы, который сопровождал его в туре Outsider. Тур начнется 21 сентября в Ньюкасле, после чего продолжится в Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере, Суонси и лондонском Roundhouse, где Тейлор в последний раз выступал в качестве приглашенного гостя Foo Fighters в 2011 году.