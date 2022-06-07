Queen «сшили» еще одну новую песню с вокалом Меркьюри

Основатели группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор рассказали на радио BBC, что композиция была позаимствована из сессий для 13-го студийного альбома группы «The Miracle», который был выпущен в 1989 году. Спустя два года Фредди Меркьюри скончался.
«Мы смотрели на эту композицию много раз и думали: «О нет, мы не сможем спасти ее». Но мы вновь попробовали. Это как сшивание кусочков вместе... Но это красиво. Это трогательно», — поделился Брайан Мэй.
Музыканты планируют устроить премьеру неизвестного сингла в сентябре 2022 года, сообщает Intermedia.
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