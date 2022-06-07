Queen «сшили» еще одну новую песню с вокалом Меркьюри

Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram с поклонниками. Слова музыканта цитирует Daily Mail.



«Мы рассматриваем эту возможность. Да, мы искали идеи для сиквела. Будет сложно сделать продолжение, поскольку никто из нас не мог предсказать, насколько это популярным будет первый фильм. Мы вложили много сердца и души в его создание, и никто не мог предсказать что он станет успешней, чем «Унесённые ветром». Но да, мы не исключаем, что продолжение может появиться, но требуется