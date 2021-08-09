Брайан Мэй: Может появиться продолжение фильма «Богемская рапсодия»

Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram с поклонниками. Слова музыканта цитирует Daily Mail.

«Мы рассматриваем эту возможность. Да, мы искали идеи для сиквела. Будет сложно сделать продолжение, поскольку никто из нас не мог предсказать, насколько это популярным будет первый фильм. Мы вложили много сердца и души в его создание, и никто не мог предсказать что он станет успешней, чем «Унесённые ветром». Но да, мы не исключаем, что продолжение может появиться, но требуется действительно отличный сценарий. Потребуется время, чтобы понять, как его подготовить».



Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

Напомним, что вышедший в 2018 году и вызвавший полярные реакции у поклонников и критиков байопик Фредди Меркьюри с Рами Малеком в главной роли стал одним из самых успешных фильмов о музыке в истории, заработав в мировом прокате более 900 миллионов долларов. Действие картины завершилось знаменитым выступлением Queen на фестивале Live Aid в 1985 году.