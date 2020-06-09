Брайан Мэй назван лучшим гитаристом всех времен

Как сообщает Intermediaсо ссылкой на Classic Rock, всего в списке были представлены 170 человек, представляющие разные музыкальные жанры: классический рок, блюз, хэви-металл, шред, инди (альтернатива), - а также категорию «лучший сейчас».

Участник Queen возглавил топ-5 лучших рок-гитаристов и попал на обложку нового номера журнала. В пятерку также вошли Джими Хендрикс, Джимми Пейдж, Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.



Брайан Мэй

- Я просто потерял дар речи и невероятно тронут тем, как люди ко мне относятся, - отреагировал на свою победу Брайан. – У меня нет никаких иллюзий насчет того, что технически я даже близко не в этом списке. Я никогда и не думал претендовать на звание гитарного виртуоза. Я просто пытаюсь играть от души. Мой номер один, конечно, Джими. Я всегда говорил это. Для меня он воплощение сверхчеловека. Как будто он прилетел с другой планеты, и я никогда не пойму, как ему удавалось так играть. Я никогда не перестаю у него учиться и никогда так не смогу.