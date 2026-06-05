Evanescence выпустили масштабный альбом «Sanctuary»

Это шестая работа группы, первая за пять лет и первая пластинка с новой басисткой Эммой Анзай, которая пришла в Evanescence в 2022 году.

В «Sanctuary» вошли 12 песен, включая ранее представленный сингл «Who Will You Follow» и «Afterlife» из саундтрека к мультсериалу «Devil May Cry» (2025 – н.в.). Одним из продюсеров альбома выступил экс-клавишник Bring Me The Horizon Джордан Фиш. Также к пластинке приложил руку Ник Раскулинец, работавший над предыдущим релизом Evanescence «The Bitter Truth» (2021).



Evanescence

Название альбома переводится как «Убежище». Вокалистка Эми Ли объяснила, что придумала его во время австралийского тура.

«Это наше убежище. Мы находим утешение и связь через силу музыки», - говорит Эми Ли.

За пару дней до премьеры коллектив провел специальную онлайн-встречу с поклонниками, которые первыми услышали все песни с нового лонгплея. Группа также планирует порадовать слушателей выходом релиза на виниле — это произойдет 4 сентября.

Тогда же будет выпущен отдельный диск с документальным фильмом, посвященным выступлению Evanescence в Сан-Паулу (Бразилия) и туру по Южной Америке в 2023 году, а также с закулисными съемками, которые велись во время работы над клипом Who Will You Follow.

В альбом Sanctuary вошел сингл Afterlife, включенный в саундтрек анимационного сериала «Дьявол может плакать», а также трек Who Will You Follow, занявший первое место в одном из ведущих музыкальных чартов США — Billboard Rock & Alternative Airplay. На последний также был снят клип, главная идея которого — важность поиска аутентичности в эпоху, когда правда всё чаще искажается намеренно.

В поддержку Sanctuary участницы Evanescence отправятся в международный тур, который пройдет по городам Северной Америки и Европы. В числе специальных гостей шоу заявлены канадская метал-группа Spiritbox, британский альтернативный рок-дуэт Nova Twins, а также американские авторы-исполнительницы песен Poppy и K.Flay.