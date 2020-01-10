Evanescence перепели Fleetwood Mac для рекламы и для себя

«Мы записали кавер-версию Fleetwood Mac «The Chain» пару месяцев назад для рекламы Gears 5, - объяснили музыканты. Но нам так понравилась песня, что мы решили записать полноформатную версию, которая выйдет сегодня».

«Эти слова заставляют меня почувствовать силу противостояния великим силам, пытающимся разлучить нас, возможно, даже изнутри. Я действительно хотела показать это в нашей версии», - уточняет вокалистка Эми Ли.



Evanescence

P.R. Brown добавляет: «Группа появляется из пепла, чтобы собраться вместе. Мы хотели объединить эти миры и почувствовать силу группы и игру».

«У нас запланированы даты европейского турне в следующем году, и сейчас мы работаем в студии над нашим следующим оригинальным альбомом», - рассказали они.