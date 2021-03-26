Evanescence выпустили альбом «The Bitter Truth»

Продюсером альбома стал Ник Раскулинич, который ранее уже работал с альбомом Evanescence, вышедшим в октябре 2011 года.

Это первый альбом группы за более чем три года после выхода Synthesis в 2017 году, а также их первый полноценный альбом с новым материалом после их третьего альбома (2011).



Evanescence

«Не могу дождаться, когда ты это услышишь. Темно и тяжело. Также бывают странные и редкие моменты. Всего понемногу. Определенно некоторые флюиды The Open Door, но не то же самое», - говорит об альбоме вокалистка Эми Ли.