Дима Билан запустил анимационный сериал о себе

Сериал выходит в социальных сетях артиста.

«Честно говоря, мне давно хотелось рассказать вам истории из своей жизни в совершенно новом формате, - написал певец. - Не через интервью, не через документальное кино и даже не через архивные фотографии. Хотелось найти способ, который позволил бы буквально оживить воспоминания. И мне кажется, что анимация подходит для этого лучше всего. Самое главное - это не выдуманная история».



Дима Билан

По словам Билана, все события сериала основаны на реальных эпизодах его жизни:

«Это настоящие люди, места, события, которые когда-то происходили со мной и в итоге сделали меня тем человеком, которого вы знаете сегодня. Конечно, это художественная анимация, поэтому какие-то образы становятся более выразительными. Но сама история остается настоящей. Для меня это не эксперимент ради технологий. Это возможность по-новому поделиться частью своей жизни. Показать путь, который начинался задолго до больших сцен, концертов и миллионов зрителей. Рассказать о моментах, без которых не было бы меня сегодняшнего. Надеюсь, этот проект найдет отклик в ваших сердцах».

В первой короткой серии можно увидеть маленького Витю Белана (настоящее имя артиста) в окружении его семьи и друзей детства.