Дима Билан регистрирует бренд Дима Билан

Это следует из документации, имеющейся в распоряжении Агентства городских новостей «Москва». Согласно ей, заявителем указан индивидуальный предприниматель Дима Николаевич Билан из Москвы.



Заявка

Бренд регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №35, 43 и 44. Это позволяет, в частности, оказывать услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения. Под этим ТЗ артист сможет оказывать разнообразные услуги, включая рекламные и медицинские, поставлять еду и прочие продукты, организовывать приюты для животных, проводить арт-терапию и заниматься многими другими вещами.

Дима Билан, при рождении Виктор Белан, – автор песен, актер кино и дубляжа, заслуженный артист РФ, Чеченской Республики и Республики Ингушетия, народный артист Кабардино-Балкарской Республики. В 2008 году победил в «Евровидении» с песней Believe, став единственным исполнителем из России, занявшим 1 место в этом конкурсе.