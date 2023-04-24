Звезды спели с симфоническим оркестром на шоу «Авторадио. 30 лет. Классика»

22 апреля знаменитые хиты прозвучали на сцене «Крокус Сити Холл» в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского. Участниками шоу «Авторадио. 30 лет. Классика» стали Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Дима Билан, Люся Чеботина, Сергей Лазарев, Zivert, Emin, Валерия, Burito, Jony, Лолита, Shaman, Ёлка, Мот, Мари Краймбрери, Pizza, Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Uma2rmaH, Дмитрий Маликов, Ева Польна, Dabro, Звонкий, Filatov&Karas, Владимир Пресняков, «Дискотека Авария», Ольга Серябкина, Валерий Сюткин, Евгений Маргулис, Денис Майданов и другие звезды. Артисты представили специальные версии самых главных песен за тридцатилетнюю историю радиостанции.



Юлианна Караулова

В зале царила непередаваемая атмосфера – живой звук, видеографика мирового уровня, оригинальные танцевальные номера слились в единую симфонию. В фойе работали креативные фотозоны, где зрители могли сделать праздничные фото и поделиться ими в соцсетях. Особую торжественность придала церемония на красной дорожке, за которой наблюдали тысячи гостей. Для тех, кто не смог купить билеты, радиостанция вела прямую видеотрансляцию на сайте и в официальных аккаунтах. В радиоэфире также шла прямая аудиотрансляция концерта.



Филипп Киркоров

Филипп Киркоров дефилировал в черном изысканном костюме с белым принтом и серьгой-кафф в виде большого паука, Лолита сначала появилась на красной дорожке в желтом свитере, а потом еще раз произвела фурор в экстремальном черном мини-платье, Валерия вышла в блестящем во всех смыслах этого слова костюме-двойке, а Ева Польна предстала в блистательной золотой шляпе весом более килограмма – звезды демонстрировали роскошные наряды и признавались в своей любви «Авторадио».

«Сегодня у нас грандиозный концерт, очень красивая сцена и абсолютно полный зал – от партера до балкона. Я считаю, что это показатель того, что радио важно, нужно и несмотря на бесконечное развитие новых технологий, оно живет, радует людей и поддерживает артистов. Это очень круто», – сказала Ева Польна, общаясь с журналистами.



Дима Билан

Знаменитые «Грею счастье» от Ёлки, «Все нормально» Владимира Преснякова, «Чилить» в исполнении Filatov&Karas, «Комета» Jony, «Голоса» Звонкого, «Солнце Монако» Люси Чеботиной и многие другие композиции под аккомпанемент симфонического оркестра песни зазвучали по-новому – лучше, ярче, сочнее. Классическое звучание добавило колорита и в «выяснение отношений» Димы Билана и Мари Краймбрери, исполнивших «Ты не моя пара», дуэт Леонида Агутина и Владимира Преснякова «ДНК», а «Исповеди» Shamana придало еще большей выразительности.



Shaman

Были и не заявленные в афише сюрпризы – в шоу приняли участие группа «Фрукты» и знаменитое фортепианное трио Bel Suono. В майские праздники оценить все моменты юбилейного шоу «Авторадио» сможет еще больше зрителей – телеверсию концерта покажет НТВ.