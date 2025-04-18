Украина ввела санкции против Шамана, Куклачева и Гарика Сукачева

Соответствующий документ опубликован на его сайте.



Гарик Сукачев

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Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов.

Кроме того, в списке значатся российский актер и музыкант Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая.