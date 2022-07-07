«Я остаюсь» в исполнении рок-звезд стал клипом

Помимо самого Гарика Сукачёва, участие в съемках клипа «Я остаюсь» приняли Сергей Шнуров, Владимир Шахрин, Александр Ф. Скляр, Олег Гаркуша, Сергей Галанин, Сергей «Чиж» Чиграков, Алексей Романов, Николай Девлет-Кильдеев, Евгений Маргулис, Андрей Бледный и Антон Завьялов, Андрей Князев, Настя Полева, Светлана Сурганова, Ая, Антон «Пух» Павлов, Маша Макарова, Владимир и Сергей Кристовские, Татьяна Литвиненко, Максим Кучеренко, а также Детский хор «ВГТРК» и зрители «Квартирника у Маргулиса».

Запись песни проходила в Москве и в Санкт-Петербурге. Весь студийный процесс снимали на видео. Эти съёмки стали основой клипа.









Гарик Сукачев

В начале клипа Гарик Сукачев говорит о том, что у ролика «концепт простой — жгём». Клип приурочен к 30-летию аналогичного сукачевского проекта «Все это — рок-н-ролл» на основе одноименной песни «Алисы».