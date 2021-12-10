Гарик Сукачев выпустил альбом «Помнишь»

В релиз вошли 5 треков. Все они, за исключением заглавной песни, выходили ранее синглами. Для «Яндекс-музыки» Сукачев выпустил отдельную версию с комментариями про каждую песню.
«Тишина - это то место внутри матери, которая ждет ребенка. Это самое прекрасное место. Вот о чем эта песня», - рассказал он про песню «Тишина».
«“Помнишь” – это классический блюз с гитарными партиями Дмитрия Варшавчика и с лирикой, которая, мы надеемся, отзовётся в ваших сердцах», - охарактеризовал новую песню «Помнишь» Гарик Сукачев.
На нее выйдет клип, премьера которого запланирована на январь.
Из представленных за последний год песен в новую работу Игорь Сукачев не включил лишь песню «Бусидо. Путь самурая».
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