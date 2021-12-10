Гарик Сукачев выпустил альбом «Помнишь»

Опубликовано пользователем

Гарик Сукачев выпустил мини-альбом «Помнишь» (слушать EP).

В релиз вошли 5 треков. Все они, за исключением заглавной песни, выходили ранее синглами. Для «Яндекс-музыки» Сукачев выпустил отдельную версию с комментариями про каждую песню.

«Тишина - это то место внутри матери, которая ждет ребенка. Это самое прекрасное место. Вот о чем эта песня», - рассказал он про песню «Тишина».

Гарик Сукачев
Гарик Сукачев

«“Помнишь” – это классический блюз с гитарными партиями Дмитрия Варшавчика и с лирикой, которая, мы надеемся, отзовётся в ваших сердцах», - охарактеризовал новую песню «Помнишь» Гарик Сукачев.

На нее выйдет клип, премьера которого запланирована на январь.

Из представленных за последний год песен в новую работу Игорь Сукачев не включил лишь песню «Бусидо. Путь самурая».

Быстрый поиск: 