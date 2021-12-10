Гарик Сукачев выпустил альбом «Помнишь»

Гарик Сукачев прошел «Путь самурая» Гарик Сукачев выпустил новую песню «Бусидо. Путь самурая» (слушать песню). Это третий сингл музыканта, выпущенный с начала года. В марте вышла «Тишина», в апреле - кавер-версия песни «Враги сожгли родную хату».







Бусидо – в переводе с японского «путь воина», — это кодекс чести настоящего бойца. На обложке сингла, который Гарик Сукачев называет «героическим эпосом», он предстал в традиционном японском наряде с мечом за спиной.



Гарик Сукачев



«Игорь Иванович долго изучал это направление японской культуры, познав которое, истинный воин заживёт в «полноцветном...

Гарик Сукачев сделает фильм из спектакля с Михаилом Ефремовым Спектакль «Анархия» Гарика Сукачёва не вошел в репертуар нового сезона театра «Современник». Но музыкант в следующем году выпустит видеоверсию своей постановки. Об этом Сукачев рассказал в прямом эфире на своей странице в instagram:



«Мы сняли самый последний спектакль, который ребята сыграли в марте 2020 года. Я стараюсь из этого сделать художественный фильм — мы уже сделали первый сбор. Работа предстоит довольно долгая. Надеюсь, что к весне я закончу полностью и у нас будет маленький прокат в кинотеатрах».



ТЕКСТ



Премьера спектакля прошла в 2012 году. В основе — пьеса британца Майка Пэкера про нонконформизм как товар, а точнее — о британской...

Гарик Сукачев спел свою версию песни «Враги сожгли родную хату» Гарик Сукачев выпустил кавер на военную песню «Враги сожгли родную хату» (слушать песню). «Сегодня выходит новый трек - наша версия знаменитой песни «Враги сожгли родную хату». Для меня она имеет особое значение», - говорит Сукачев.







Автор музыки — Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский. Широкую известность песня «Враги сожгли родную хату» получила в исполнении Марка Бернеса, и позже вошла в репертуар многих известных исполнителей. Одна из самых популярных песен о Великой Отечественной войне.



Гарик Сукачев



Любопытно, что после первого исполнения по радио в 1945...

Первый канал запустил серию живых акустических концертов Первый канал начинает серию живых акустических концертов российских музыкантов в проекте «Вечерний Unplugged», старт сегодня в 00.15. «Линейка акустических концертов звезд российской музыки. Акустический проект «Вечерний Unplugged» станет крупнейшей концертной площадкой в стране на то время, пока мы все сидим дома и попасть на живой концерт невозможно. Гарик Сукачев, Баста, Валерий Сюткин, Uma2rman, Полина Гагарина, Евгений Маргулис, Дима Билан, Пелагея, Сергей Галанин, Петр Налич и другие артисты порадуют зрителей Первого в самоизоляции», - сообщает Первый канал.







«Вечерний Unplugged» будет выходить в ночь с пятницы на...