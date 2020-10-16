Гарик Сукачев прошел «Путь самурая»

Это третий сингл музыканта, выпущенный с начала года. В марте вышла «Тишина», в апреле - кавер-версия песни «Враги сожгли родную хату».

Бусидо – в переводе с японского «путь воина», — это кодекс чести настоящего бойца. На обложке сингла, который Гарик Сукачев называет «героическим эпосом», он предстал в традиционном японском наряде с мечом за спиной.



Гарик Сукачев

«Игорь Иванович долго изучал это направление японской культуры, познав которое, истинный воин заживёт в «полноцветном» мире, будет ощущать себя частью чего-то большего, будет посвящать весь свой досуг саморазвитию и помощи ближним, обретет смысл жизни», - говорится в пресс-релизе.

«Самурай должен жить каждый день, каждую минуту и каждую секунду так, будто он уже умер», - рассуждает Сукачев.