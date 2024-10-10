Заблокированную яхту Гарика Сукачева выпустили из Европы

Яхту российского певца Гарика Сукачева разблокировали в Нидерландах. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из юридических компаний.



Гарик Сукачев

Принадлежащая рок-музыканту яхта Pearly Bell 2 с августа 2022 года не покидала порт голландского города Медемблик.

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Теперь же судно находится в порту турецкого города Тургутрейс, куда прибыло еще 5 октября. О причинах разблокировки яхты, которая все это время не могла покинуть верфь, не сообщается. Источник издания подчеркнул, что Евросоюз не вводил персональные санкции против Сукачева.

Разморозки яхты музыканта добилась российская юридическая фирма BGP Litigation. В июле компания заявляла, что получила разрешение регулятора одного из государств ЕС на разблокировку «суперъяхты» своего клиента и вывоз ее с таможенной территории сообщества в дружественную юрисдикцию.