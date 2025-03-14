Shaman спел про расставание с той, с кем они «Бывшие»

Автор музыки - Михаил Воронин, слова написал Владимир Силин. Одновременно вышла также караоке-версия трека.
«Родные, песня «Бывшие» появилась в один из самых трудных периодов моей жизни. В ней боль от расставания с когда-то любимым человеком. Не сгореть от таких ран и найти силы жить дальше мне всегда помогает музыка, в ней я раскрываюсь, учусь заново дышать и строить новую реальность. Надеюсь, все, кто пережил расставание или переживают его прямо сейчас, найдут в моей новой песне утешение. И кстати, инструментальная версия песни «Бывшие» также доступна на всех цифровых платформах, так что пойте от всей души!», - представил в соцсетях премьеру Shaman.
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