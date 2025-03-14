Shaman спел про расставание с той, с кем они «Бывшие»

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более...

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более...

Песня Константина Кинчева «Небо славян» вошла в альбом группы «Алиса» - «Сейчас позднее, чем ты...

Песня Константина Кинчева «Небо славян» вошла в альбом группы «Алиса» - «Сейчас позднее, чем ты...

Певец Shaman выпустил в День защитника Отечества свой кавер на песню «Небо славян» (слушать песню).

Певец Shaman выпустил в День защитника Отечества свой кавер на песню «Небо славян» (слушать песню).

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) выпустил видео на песню "Я останусь с тобой", в...