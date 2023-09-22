Дима Билан вскрывает мир «Острой бритвой»

Автор стихов - Михаил Гуцериев, а музыку к песне написала Дарья Кузнецова. Работа над этим синглом велась с февраля.
«Музыка, которую вы ждете уже больше полугода! Музыка, наделенная глубоким смыслом и отзывающаяся в сердце каждого!», - представил ее Билан.
Композиция стала новой серией музыкального проекта «Вселенная GM», представляющего собой короткометражки, связанные историей одного медальона, так что в ближайшее время на песню «Острой бритвой» будет представлен клип. В рамках проекта «Вселенная GM» уже были выпущены песни Ольги Бузовой, Сергея Лазарева, Ани Лорак и др.
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