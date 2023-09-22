Дима Билан вскрывает мир «Острой бритвой»

Кто был инициатором дуэта Димы Билана и Люси Чеботиной, что задержало Люсю по пути на живую премьеру, какой подарок сделал Дима Люсе на день рождения, и что подарит себе сама Люся на Новый год? Артисты спели вместе на «Авторадио» и раскрыли свои секреты.