Дима Билан и ИИ-певица Sasha Komovich нашли «Границы»

Напомним, что вирусным синглом на новогодних праздниках стал «Расскажи, Снегурочка» от ИИ-проекта Sasha Komovich. Теперь дуэт с ней выпустил Дима Билан.

«Для нас это по-настоящему волнительный момент, - рассказали в соцсетях представители Димы Билана. - Потому что мы пошли туда, где ещё не было готовых формул, такое в мире делается впервые: соединяется виртуальный образ и живой вокал, искусственный интеллект и абсолютно настоящие эмоции. На этом пути было много сомнений и поисков. Не было примеров и инструкций — только интуиция и желание попробовать. «Границы» — это история про чувства и расстояния, про внутренние рамки и смелость шагнуть за них».



Дима Билан и Sasha Komovich