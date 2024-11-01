Билан и Бикович тревожно пригласили: «Добро пожаловать в рай»

Песня авторства Дарьи Кузнецовой вошла в саундтрек сериала «Дайте шоу!» и звучит в первой серии, премьера которой состоялась в тот же день в онлайн-кинотеатре IVI.

«Добро пожаловать в рай» — это мрачный и чувственный микс поп, соул и R&B. Начинаясь с мелодичного хорового звучания, трек постепенно наполняется тревожными синтезаторами и электронными битами.

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Дима Билан

««Добро пожаловать в рай» — это довольно эмоциональный мужской монолог-обращение к своей женщине. Иногда любовь принимает фатальную форму: вместе быть невозможно, но порознь — тем более невозможно. Понятие Рай — это представление о некой счастливой форме сосуществования. И очень часто понимание слова «счастье» у мужчины и женщины сильно различается. Если коротко, то дуэт Билана и Биковича (в роли Кирилла Артемьева) — это мужской крик души о сложных, противоречивых, но таких прекрасных женщинах», - говорит Дарья Кузнецова.

Милош Бикович играет главную роль скандальной поп-звезды Кирилла Артемьева, которого обвиняет в изнасиловании начинающая певица Вера (Анастасия Красовская). Разбирательство этой истории произойдет в студии не менее скандального ток-шоу «Правда».