Дима Билан умоляет: «Пообещай»

Песню написала Дарья Кузнецова, речь в ней идет о болезненном расставании с любимой девушкой.
«Эта песня — про прощание без финальной точки. Про тишину, в которой всё сказано. Здесь голос не поёт — он говорит то, что обычно скрывают. Просто. Честно. До сердца. Это произведение — часть моего нового альбома «Vector V», который выйдет совсем скоро. Не пропустите — мы на старте новой музыкальной главы!», - сообщил Дима Билан.
Премьера 12-го студийного альбома Димы Билана, получившего название «Vector V», состоится 6 июня. Работа над пластинкой велась 2 года, в него войдут 16 треков.
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