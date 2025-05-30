Дима Билан умоляет: «Пообещай»

Солистка «Моя Мишель» рассказала о несостоявшемся фите с Димой Биланом Солистка популярной группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук недавно поделилась интересными подробностями... В интервью Татьяна рассказала, что попытка создания совместной композиции не увенчалась успехом:...

Дима Билан показал судьбу мима в клипе «Горький дождь» Певец Дима Билан выпустил в свет новую песню и клип «Горький дождь» (смотреть клип). В клипе «Горький дождь» Дима Билан рассуждает о служении артиста искусству. Песню на стихи Михаила...

Итоги премии «Виктория-2025» 1 марта на сцене Live Арены состоялась юбилейная церемония вручения Российской национальной... Это было грандиозное шоу, которое собрало главных звезд российской сцены и стало по-настоящему...

Билан и Бикович тревожно пригласили: «Добро пожаловать в рай» Песня Милоша Биковича и Димы Билана «Добро пожаловать в рай» из саундтрека сериала «Дайте шоу!»... Песня авторства Дарьи Кузнецовой вошла в саундтрек сериала «Дайте шоу!» и звучит в первой серии,...