Дима Билан, Мот, Zvonkiy и A’Studio спели на 130-летии радио

Совместное мероприятие ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и НРФ состоялось 11 ноября, в новый эксклюзивный день форума, в рамках вечерней программы Недели рекламы в Москве. Юбилей самого открытого и динамичного медиа отметили под хиты Димы Билана, МОТа, Zvonkiy и группы A’Studio.
«С появлением радио жизнь разделилась на «до» и «после». Оно объединило миллионы людей, подарило возможность слышать музыку, голоса, истории, преодолевая расстояния. Сегодня можно с уверенностью сказать – это настоящий праздник как для слушателей, так и для артистов! Именно благодаря радиостанциям наше творчество находит путь к сердцам огромного количества людей по всему миру», – отметил Дима Билан.
Дима Билан заставил танцевать весь зал под свои хиты «Это была любовь», «Я твой номер один», «Молния», «Невозможное возможно». A’Studio заряжали гостей знаменитыми «Ещё люблю» и «Так же как все», а МОТ устроил движ под «Август навсегда», «Абсолютно всё», «Капкан». Zvonkiy исполнил знаменитые «Голоса», «Лети» и запремьерил новый трек «Обычный человек».
«Такая классная энергетика в зале, столько счастливых лиц! Сегодня зрителями стали те, с кем мы, артисты, обычно работаем вместе: на ТВ-съемках, в эфирах радиостанций. Приятно, что на НРФ обеспечили такую насыщенную рабочую программу, а ГПМ Радио заранее позаботилось о вечерней развлекательной части. Спасибо всем, кто танцевал и пел вместе со мной! Вы лучшие!» – заявил Zvonkiy.
Пришли поздравить радио и резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» – Ershov, Елена Jaya, Софа Персиянинова, Катерина. Радио – это та платформа, где большее количество людей может познакомиться с ее музыкой, считает Катерина.
«С ним пока ничто, мне кажется, не сравнится. И, безусловно, радио мне очень помогло в росте, в обретении новой аудитории для моих песен. У меня есть и живой опыт соприкосновения с радиоэфиром – я несколько раз выступала в студии Like FM. Когда пришла туда в первый раз, я только приступила к развитию своей творческой карьеры. Это был очень волнующий первый опыт», – призналась певица.
Праздник стал единением музыки, радио и технологий. Лайвы артистов наполнили вечер живыми эмоциями. Бодрящей энергией делились Татьяна Гордеева, звезда шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», и Богдан Кантемиров, DJ и продюсер Energy. Гостей приветствовал AI-Попов – «нейропотомок» изобретателя радио Александра Попова, а в числе соведущих были виртуальные персонажи – лайка Вспышка из «Чарта Яндекс Музыки» на Like FM, Кэшбот – маскот Energy, мультяшные Веснушка и Кипятоша с Детского радио.