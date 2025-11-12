Дима Билан, Мот, Zvonkiy и A’Studio спели на 130-летии радио

Совместное мероприятие ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и НРФ состоялось 11 ноября, в новый эксклюзивный день форума, в рамках вечерней программы Недели рекламы в Москве. Юбилей самого открытого и динамичного медиа отметили под хиты Димы Билана, МОТа, Zvonkiy и группы A’Studio.



Весь зал подпевал Диме Билану

«С появлением радио жизнь разделилась на «до» и «после». Оно объединило миллионы людей, подарило возможность слышать музыку, голоса, истории, преодолевая расстояния. Сегодня можно с уверенностью сказать – это настоящий праздник как для слушателей, так и для артистов! Именно благодаря радиостанциям наше творчество находит путь к сердцам огромного количества людей по всему миру», – отметил Дима Билан.



A’Studio исполнили «Так же как все»

Дима Билан заставил танцевать весь зал под свои хиты «Это была любовь», «Я твой номер один», «Молния», «Невозможное возможно». A’Studio заряжали гостей знаменитыми «Ещё люблю» и «Так же как все», а МОТ устроил движ под «Август навсегда», «Абсолютно всё», «Капкан». Zvonkiy исполнил знаменитые «Голоса», «Лети» и запремьерил новый трек «Обычный человек».



Zvonkiy спел новый трек «Обычный человек»

«Такая классная энергетика в зале, столько счастливых лиц! Сегодня зрителями стали те, с кем мы, артисты, обычно работаем вместе: на ТВ-съемках, в эфирах радиостанций. Приятно, что на НРФ обеспечили такую насыщенную рабочую программу, а ГПМ Радио заранее позаботилось о вечерней развлекательной части. Спасибо всем, кто танцевал и пел вместе со мной! Вы лучшие!» – заявил Zvonkiy.



Мот устроил движ под «Август навсегда»

Пришли поздравить радио и резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» – Ershov, Елена Jaya, Софа Персиянинова, Катерина. Радио – это та платформа, где большее количество людей может познакомиться с ее музыкой, считает Катерина.

«С ним пока ничто, мне кажется, не сравнится. И, безусловно, радио мне очень помогло в росте, в обретении новой аудитории для моих песен. У меня есть и живой опыт соприкосновения с радиоэфиром – я несколько раз выступала в студии Like FM. Когда пришла туда в первый раз, я только приступила к развитию своей творческой карьеры. Это был очень волнующий первый опыт», – призналась певица.

Праздник стал единением музыки, радио и технологий. Лайвы артистов наполнили вечер живыми эмоциями. Бодрящей энергией делились Татьяна Гордеева, звезда шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», и Богдан Кантемиров, DJ и продюсер Energy. Гостей приветствовал AI-Попов – «нейропотомок» изобретателя радио Александра Попова, а в числе соведущих были виртуальные персонажи – лайка Вспышка из «Чарта Яндекс Музыки» на Like FM, Кэшбот – маскот Energy, мультяшные Веснушка и Кипятоша с Детского радио.