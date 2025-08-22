Игорь Николаев представил песню еще до премьеры на «Новой волне»

Эксклюзивная живая премьера новой песни Игоря Николаева прошла 21 августа во время праздничного эфира в честь шестого финала игры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон». Певца и композитора пригласили в качестве тайного звездного гостя, который поможет ведущим разыграть призы. О том, что приедет маэстро, слушатели не знали до самого его появления в студии.



Игорь Николаев

«Я отправляюсь в Казань сразу после выступления на «Авторадио», – поделился Игорь Николаев. – «Новая волна» не первое десятилетие со мной. Я много лет сидел в жюри, в этом году тоже буду. И это, честно говоря, волнует. Очень волнительно смотреть на своих коллег, артистов, и видеть, кто там новый».

Во время финала звучали «Рояль в ночи», «Выпьем за любовь», «Такси, такси», «Незнакомка», «Малиновое вино», «Старая мельница», «Мастер и Маргарита», а по-настоящему счастливым стал хит Игоря Николаева «Поздравляю!». Он принес победу и крутой приз слушательнице из Севастополя. Музыкант так искренне радовался за победительницу, что решил устроить ей и всем слушателям еще один сюрприз. Так и состоялась неожиданная живая премьера песни «Благоверная».

Игорь Николаев

«Официальная премьера пройдет на «Новой волне» на концерте премьер, – признался Игорь Николаев. – Эту песню мы написали вместе с моим другом Игорем Крутым. Музыка Крутого, мои стихи. В этом тандеме мы написали много песен – и «Третье сентября», и «Я люблю тебя до слез», и «Свадебные цветы». Надеюсь, что новую песню ждет такая же счастливая судьба. Она посвящается всем благоверным в наших сердцах».

За кулисами эфира маэстро оценил возможное появление на «Новой волне» певца Валерия Леонтьева. И признался – этой встрече он был бы особенно рад.

«Люблю Валеру. Я буду очень рад его обнять, поцеловать и увидеть в добром здравии. Мы с ним много работали вместе в свое время. Я считаю, что Валера – очень жизнелюбивый артист, не предающий ни своего зрителя, ни свой репертуар. И публика отвечает ему тем же, они смотрят на него как-то невероятно. Мне кажется, он подарит праздник зрителям просто своим присутствием на сцене», – заявил Игорь Николаев.