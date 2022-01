Российский композитор Игорь Николаев опубликовал в инстаграме ранее не изданное видео с Аллой Пугачевой, в котором она поет его песню "Прости, поверь".

"Никогда прежде не видел эту съемку! Очень трогательно!", — написал Николаев.



View this post on Instagram «ПРОСТИ, ПОВЕРЬ»(музыка и стихи #игорьниколаев , исп. #аллапугачева ),1986 Никогда прежде не видел эту съёмку! Очень трогательно! @alla_orfey ! A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Sep 27, 2019 at 1:58am PDT



В небольшой ролик вошли кадры из студии и прогулки певицы по городу.



"Самая классная песня", "Очень красивая", "Это было...