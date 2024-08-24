Почему в «запрещенном» клипе Аллы Пугачевой «Айсберг» нет айсберга?

А клип реально странный. Какой-то человек весь в черном и видный только со спины тащит по берегу холодного моря со льдинами санки с Аллой Пугачевой в шубе. Мимо - белый рояль с застывшим пианистом. А потом черный человек оборачивается, и это оказывается тоже Пугачева.

В интернетах много пишут, что съемки были в Сочи. Что очевидно не так, там явно Балтийское море. На самом деле клип был снят в Латвии, в Яункемери. Снимал его латвийский режиссер Юрис Подниекс и его помощник, шоумен Эдмунд Кашевский. Самое забавное, что клип снимали не для телевидения, а для показа в варьете ночного клуба «Кабург», там была программа, где Андрей Миронов или та же Пугачева что-то пели с экрана, а потом выходили артисты и продолжали шоу. Замерший пианист - это Раймонд Паулс, которого просто вылепили.

Широкому зрителю песня «Айсберг» (которая на самом деле посвящена непростому характеру Михаила Танича, но Пугачева принудила добавить «жизнеутверждающий» третий абзац) запомнилась по телешоу «Новогодний аттракцион в цирке Кио». Там Пугачева появлялась в клубах дыма и "парила" над сценой. Не все знают, что на самом деле внизу была вода, бассейн, поэтому Пугачева так и стояла стоймя.

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Алла Пугачева

И тут еще одно заблуждение, которое понес в массы Юрий Стоянов. Якобы это было отсылкой к сцене из «Ну погоди», где заяц поет "Айсберг" в клубах дыма. Но нет. «Новогодний аттракцион» вышел в декабре 1983 года, а тот «Ну погоди» - 22 июня 1985! Да, из «Новогоднего аттрациона» номер «Айсберг» вырезали, но потом все равно показали клипом (и на «Союзмульфильме» его точно видели), а потом еще и «Песня года». Так что "Ну погоди" - это пародия, а не источник.

Клип «Айсберг» Гостелерадиофонд опубликовал только 15 апреля 2019 года, когда он никому по большому счету был уже не нужен. Но сама песня Игоря Николаева имела счастливую жизнь, даже гибкие пластинки в «Кругозоре» прилагались, не говоря о гигантских тиражах синглов. А вот в альбом «…Счастья в личной жизни!» песня почему-то не вошла. Кстати, в клипе не было ни одного айсберга.

Гуру КЕН