Алла Пугачева и Билли Айлиш вошли в топ-100 влиятельных женщин мира

«Мир стал свидетелем значительного прогресса в борьбе за доступ женщин к образованию и финансовой независимости. Тем не менее домашнее насилие по-прежнему является большой проблемой во многих странах»,— приводит BBC слова Аллы Пугачевой.



Алла Пугачева

В рейтинге она описана как «царица русской эстрады» и культурная икона, которая публично высказалась против военной операции на Украине.

Билли Айлиш известна тем, по мнению BBC, что раздвигает границы своей музыки — от ее сингла Your Power, который призывает обидчиков, эксплуатирующих несовершеннолетних девочек, до песни All The Good Girls Go To Hell об изменении климата.

«В этом году она вошла в историю, став самым молодым хедлайнером Гластонбери за всю историю, использовав свое выступление в знак протеста против решения Верховного суда США отменить конституционное право на аборт. Она открыто говорила об образе тела, периодах депрессии и жизни с синдромом Туретта», - отмечает BBC.



Billie Eilish

«Я в восторге от того времени, в котором мы сейчас находимся. Женщины наверху. Был определенный период времени, когда я был в этой яме безнадежности, потому что у меня не было таких девушек, как я, к которым относились серьезно», - приводится высказывание Билли Айлиш.

Кроме того, в список вдохновляющих вошла актриса и певица обладательница Grammy Рита Морено (Пуэрто-Рико/США) и рэп-исполнительница Милли (Таиланд). А также спортсменки, политики, футбольные судьи и т.д.