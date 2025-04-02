Алла Пугачева выпустила две песни о войнах

Музыку к обеим композициям написал Андрей Мисин, автором слов «Мамы» стала сама артистка, над текстом второй песни работал Андрей Ордынец.
«Как я могла отпустить тебя, сын. Как могла. В этот ужаснейший бой. Отпустила тебя, бесы попутали. Сердце вдруг стало невмочь. А ты снишься, снишься мне. Каждую ночь», — поется в первой песне.
«Музыка того же Андрея Мисина, он тут Римским-Корсаковым на досуге балуется. Но песня все равно пронзительная. Слова написала сама Алла Пугачева, и вот они-то дают самый цимес. Текст выстроен как перекличка от лица убитого на войне сына, и от лица его скорбящей мамы. Эх, как же жалко, что Алла Борисовна больше не может дать мощИ, как она говаривала... И все равно прекрасная песня», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
«Вальс написал Андрей Мисин, слова: Андрей Ордынец. Словосочетание "поцелуи войны" тут скорее ироничное: поэт объясняет, что под этими поцелуями он понимает мины с пулями. Этой песней, записанной недавно, судя по тембру Пугачевой, она снова возвращается к тому, с чего начинала - с поклонения эстетике Клавдии Шульженко. Стоит послушать», - объясняет Гуру Кен.
Комменты