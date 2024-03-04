Алла Пугачева призвала: «Не беспокойся за меня»

Музыку к композиции написал Константин Губин, а текст Алла Пугачева сочинила совместно с ним. Премьера приурочена к первому воскресенью весны, когда певица обычно отмечает «день желтых цветов». В этот раз она поздравила всех с праздником в соцсетях и пожелала не унывать и не сдаваться.

«Не беспокойся за меня, я не брошусь камнем вниз, не беспокойся за меня — я живу на бис», - поет Алла Пугачева.



Алла Пугачева

Любопытно, что первым новую песню Пугачевой выложил в соцсетях народный артист России Филипп Киркоров.

«Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея», - написал Киркоров.