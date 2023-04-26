Замок Галкина и Пугачевой купил Стас Барецкий

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» шоумен поделился, что планирует разместить в здании «самый большой в Европе» крематорий.

Сделка уже состоялась, уточнил он.



Замок Галкина и Пугачевой

«Это так. Я ещё и до этого говорил, что собираюсь покупать замок. Просто мы вели переговоры, всё серьёзно, торговались. А сейчас сделка прошла, соответственно, я смело могу об этом говорить. Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут. Ещё когда она об этом заявила, я начал суетиться по поводу покупки. Потому что мне это место нравится, вообще замок хороший. Со своими компаньонами взяли. Я предложил, идея им понравилась. Конечно, эти деньги из кармана я не вынул. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус».

По мнению Барецкого, Алла Пугачёва и Максим Галкин, вероятно, нуждались в деньгах. Собеседник добавил, что они торопились провести сделку. Детали покупки стороны оговаривали в Израиле и Прибалтике, отметил бизнесмен.

В прошлом году стало известно, что Алла Пугачёва выставила на продажу дом в деревне Грязь. Стоимость лота тогда составляла один миллиард рублей. Как писал Telegram-канал Mash, для этого певица возвращалась в Россию. Кроме того, она забрала документы детей из школы.