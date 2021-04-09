Алла Пугачева перепела «Мы в этой жизни только гости» в фильме «Чернобыль»

В 1986 году после страшной аварии на Чернобыльской АЭС Алла Борисовна была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счет 904» в столичном спорткомплексе «Олимпийский». Целью марафона, который транслировался и за рубежом, был сбор средств в пользу пострадавших и ликвидаторов последствий катастрофы.

А всего через 4 месяца после аварии Алла Пугачева одна из первых лично выступила для 9000 ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью.

«Алла Пугачева – это эпоха. Имя, которое знает абсолютно каждый в нашей стране. Великая певица и человек. Для меня стали колоссальным событием встреча – пусть и небольшая, но важнейшая для меня – и общая работа с Аллой Борисовной. Специально для нашего фильма Алла Борисовна совершенно гениально переосмыслила свою песню «Мы в этой жизни только гости», новую аранжировку к которой написал прекрасный композитор картины Олег Карпачев», - говорит Данила Козловский.



Алла Пугачева

Фильм рассказывает историю молодого пожарного из Припяти — Алексея Карпушина, который планирует переехать с любимой девушкой и ее сыном к морю. Взрыв четвертого реактора ставит под угрозу их мечту. Главный герой становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить еще один взрыв.

Вместе с Козловским в картине снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие.

Премьера "Чернобыля" состоится 15 апреля.