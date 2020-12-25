Алла Пугачева спела бэки в новой песне Кристины Орбакайте

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Кристина Орбакайте представила клип на новую песню «Новый год, Come On» с Гошей Куценко в главной роли и Аллой Пугачевой на бэк-вокале (смотреть клип).

«За «5 минут до начала нового, неизвестного, незнакомого» все хотят примерно одного и того же, верят в чудеса и перемены к лучшему. Слушайте на всех цифровых площадках, вдохновляйтесь и пойте вместе со мной. Все заботы отложим на потом!», - призвала Кристина Орбакайте.

Режиссер клипа Алексей Игудин, автор песни Алексей Пустовой. На бэк-вокале - Алла Пугачева, причем ее вокал выведен на первый план даже в тех моментах, где поет и сама Кристина. Трек сделан в жанре русского шансона.

ТЕКСТ
ТЕКСТ

По сюжету клипа, Кристина в своей квартире готовится к встрече Нового года, нарезает салаты и жарит курицу. И тут к ней врывается омоновец, которого играет Куценко.

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