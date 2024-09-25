Кристина Орбакайте поет в полупустых залах в США, но отказалась петь с Руссо

Билеты на концерты дочери Пугачёвой стоят недорого по американским меркам — цены начинаются от $89 (≈₽8200), но желающих послушать старые хиты певицы уже почти не осталось, считает SHOT.



Кристина Орбакайте

Накануне в Майами прошёл концерт певицы в Lauderhill Performing Arts Center. На него собралась русскоязычная публика, но аншлаг артистке сорвать не удалось: больше половины билетов, а именно 463 штуки, не были раскуплены. Самая бюджетная стоимость — $89 на балконе и чуть подороже — $99 и $119. Итого вместо ожидаемых $120 тысяч (≈₽11,1 млн) певица заработала за прошедшее выступление $69 тысяч (≈₽6,4 млн).

Сейчас у Орбакайте гастрольный тур по Америке с музыкальным шоу The Best. Ближайший концерт у певицы состоится сегодня в Филадельфии, завтра в Бостоне, но билеты также неохотно раскупаются: например, в Бостоне пока 682 ещё доступны, а это больше половины зала.

На концертах артистка в основном поёт старые хиты, благодаря которым обрела популярность в России: «Перелётная птица», «Опять метель», «Мой мир», а также песню про мать.

Также Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо, который после начала СВО остался жить в Москве. Как стало известно SHOT, дочь Пугачёвой в последний момент не вышла с ним на сцену на корпоративе в Дубае, нарушив договорённости. Похоже, певица рвёт связи не только с РФ, где распродает всю свою недвижимость, но и со старыми друзьями

Орбакайте и Руссо пригласили выступить дуэтом на частном мероприятии в ОАЭ в этом году. Заказчик хотел услышать их совместки «Просто любить тебя», «Любовь, которой больше нет».

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Но, как выяснилось уже во время корпоратива, концертный директор Кристины не согласовал с ней песни с Руссо — и она наотрез отказалась их петь. Певица принципиально исполнила дуэтные хиты в одиночку. При этом получила Орбакайте весь гонорар €50 тысяч (≈5 млн рублей), несмотря на недовольство организаторов вечеринки. Руссо же за заграничные выступления берёт сильно меньше — $20 тысяч (≈1,8 млн рублей).

Сам Авраам Руссо в разговоре с SHOT признался, что он уже два года не общался с Орбакайте: «У нас не было никаких контактов. Не знаю, где она, она занята своей жизнью, я своей, нигде не пересекаемся — на каких-то концертных площадках».

Ранее Руссо говорил, что ему наплевать на уехавших из России артистов. Певец продолжает строить карьеру здесь и активно гастролирует. Он рассказал, что сейчас готовит новые дуэты с другими российскими «современными певицами».

Кристина Орбакайте начала избавляться от своих активов в РФ стоимостью более полумиллиарда рублей. Среди них дача Пугачёвой и две шикарные квартиры в центре Москвы.

Нашумевшая дача уехавшей Аллы Пугачёвой в деревне Бережки в Солнечногорском районе на Истре не может уйти с молотка уже более двух лет. По данным SHOT, Пугачёва подарила трёхэтажный дом площадью 760 квадратов на участке 80 соток своей дочери Кристине ещё в 2014 году. В поместье Пугачёвых шесть спален, бильярд, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн. Кстати, поместье в Бережках значительно подешевело: в мае 2023 года за особняк артистки потенциальному покупателю необходимо было выложить ₽225 миллионов. Сейчас стоимость снизили до ₽162 миллиона, но и это не помогает.

Помимо родового гнезда Орбакайте пытается избавиться от двух квартир в элитном жилом комплекте в самом центре Москвы "Четыре ветра" на Большой Грузинской улице. Само здание построено в 2008 году, а на территории находятся фитнес-центр, салон красоты, детейлинг, автомойка и шиномонтаж. За квартиры на 8-м этаже с панорамными окнами площадью 259,9 и 225,5 квадратов Кристина хочет получить каких-то ₽200 миллионов за каждую жилплощадь.